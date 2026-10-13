Sin foto y sin Caputo, volvió a reunirse la mesa política de Karina

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La mesa política del gobierno nacional, encabezada por Karina Milei, volvió a reunirse hoy, sin posar para la foto y sin la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, cuya continuidad en el gabinete había sido puesta en duda en los últimos días.
Recientemente ratificado en su cargo por el presidente de la Nación, Javier Milei, Caputo volvió a estar ausente del encuentro de altos mandos del gobierno, pero esta vez, a diferencia de la semana pasada, con una razón de fuerza mayor: viajó a Tailandia para participar de una actividad del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El objeto del cónclave, como es habitual, fue analizar la estrategia legislativa del gobierno. Por eso estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.
También se habló de la organización de lo que será la primera ronda de negocios en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que se hará en Rosario, el jueves 29 de este mes, y que estará centrada en la minería.
En el apartado legislativo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, expuso sobre la iniciativa para una norma que modernizaría el mercado de capitales, y que modificaría 17 leyes existentes; Menem comunicó el temario de la sesión que tendrá lugar el miércoles 21, en la que descollará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, y Bullrich habló sobre el trabajo en comisiones para que progresen las iniciativas impulsadas por el gobierno.
Además de los nombrados, estuvieron en la reunión de la mesa política el jefe del gabinete de ministros, Diego Santilli; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial Santiago Caputo, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.