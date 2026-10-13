Volver | La Tecla Nacionales 13 de octubre de 2026 ESTRATEGIA

Sin foto y sin Caputo, volvió a reunirse la mesa política de Karina

El grupo de altos mandos del gobierno libertario tuvo un nuevo encuentro semanal. El ministro de Economía, de misión en Tailandia y recién ratificado por Milei, no estuvo.

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