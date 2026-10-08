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Juicio por la muerte de Maradona: inician los alegatos en la etapa decisiva

El Ministerio Público expondrá si solicita penas para los siete imputados por homicidio simple con dolo eventual. El proceso, reanudado en abril tras la anulación del primer juicio, acumula 45 audiencias y 103 declaraciones sobre el fallecimiento del 25 de noviembre de 2020.

Juicio por la muerte de Maradona: inician los alegatos en la etapa decisiva
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Con los alegatos de los fiscales generales adjuntos de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona entra en su tramo crucial.

El tribunal está integrado por los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani.En el ingreso a los tribunales se vio a Verónica Ojeda, madre de Diego Fernando Maradona, acompañada por Mario Baudry, su esposo y representante legal. Además,  expresó que quiere justicia por la muerte de El Diez. 

Los siete acusados llegaron a juicio imputados de homicidio simple con dolo eventual, figura que prevé una pena de entre 8 y 25 años de prisión. Son el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni, el enfermero Ricardo Almirón, la coordinadora médica de Swiss Medical Nancy Forlini y el médico clínico Pedro Di Spagna. La fiscalía sostuvo desde el inicio que Maradona fue “abandonado a su suerte, condenado a la muerte” y calificó al equipo como un “grupo de improvisados”.

El debate comenzó el 14 de abril de 2026. Es el segundo juicio: el primero fue declarado nulo en 2025 después de que se conociera que la jueza Julieta Makintach había permitido la grabación de un documental sin el consentimiento de las partes, hecho que derivó en su destitución y obligó a reiniciar el procedimiento.

En esta instancia se realizaron 45 audiencias y se escucharon 103 declaraciones, entre testigos e imputados.Tras los fiscales hablarán los acusadores privados. Las defensas expondrán en audiencias posteriores.

El fallo buscará establecer si hubo responsabilidad penal en la atención domiciliaria que precedió a la muerte de Maradona.

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