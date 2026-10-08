Callejero Fino se reencuentra con su hijo tras la prisión domiciliaria

Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, recuperó este 7 de octubre la libertad bajo la modalidad de prisión domiciliaria preventiva. Asimismo, cumplirá la medida con monitoreo electrónico y bajo la custodia de un cuidador provisorio.



El cantante había permanecido detenido desde el 30 de agosto en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre, acusado de portación ilegal de un arma de guerra. Según lo que declaró en su segunda indagatoria, la tarde de su detención llevaba en la guantera de su camioneta una pistola Glock calibre .40, con la numeración limada y doce proyectiles en el cargador.



Afirmó que la portaba porque se sentía amenazado por su exmánager, Carlos Mauricio “Mauri” Fernández, de 39 años, quien también quedó detenido. Tras el rechazo inicial de su excarcelación, la Justicia le concedió a comienzos de mes la prisión domiciliaria, según confirmó su abogado Diego Storto.



Al salir de la comisaría, Alvarenga se detuvo unos minutos ante la prensa. Sobre cómo transitó el mes de encierro, respondió que lo hizo confiando en la Justicia y en su abogado. Evitó dar detalles sobre las amenazas del exmánager y derivó al letrado cualquier consulta sobre el arma. Destacó el apoyo de su familia durante los días de detención.El momento más visible llegó al arribar al domicilio.



En un video difundido por su pareja, Jéssica Belén, en Instagram, el hijo de ambos, Karim Yadiel, de 9 años, abre la puerta y se encuentra de frente con su padre. Callejero Fino lo abraza, le expresa su cariño y le pide perdón por lo vivido. El niño, emocionado, le responde que no pasa nada. La pareja también compartió una foto en la que ambos aparecen sonrientes.La causa sigue su curso judicial mientras el artista cumple la medida en su casa.