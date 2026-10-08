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Moyano rompió la distancia: la imagen con Candela desde España

El exdiputado difundió una imagen junto a Candela Arizaga en España, aunque en Argentina tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros. La fiscalía pedirá entrevistarla cuando vuelva; el encuentro afuera del país no implica desobediencia automática

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Facundo Moyano sumó otro capítulo a la causa que lo investiga por violencia de género: durante su paso por Madrid compartió una foto junto a Candela Arizaga y se la envió a Moria Casán, que la subió a sus historias de Instagram. La imagen circuló pese a la restricción de acercamiento vigente en Argentina.

El exdiputado está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, a partir del episodio del 4 de agosto. Esa madrugada, cámaras de seguridad del edificio de Avenida del Libertador al 5400 registraron a Arizaga saliendo semidesnuda y desorientada del departamento. La modelo denunció situaciones irregulares, Moyano fue detenido y después ella intentó retirar la denuncia. Un examen toxicológico confirmó consumo de cocaína.

Desde entonces rige una perimetral que le prohíbe comunicarse con la joven o acercarse a menos de 300 metros. Asimismo, el encuentro en Madrid no constituye desobediencia de forma automática: al ocurrir en otro país, la ley penal argentina no se aplica de manera directa. Queda en suspenso qué puede pasar cuando los dos vuelvan.

La fiscal Florencia Nocerez pedirá entrevistar a Arizaga cuando regrese, y la someterán a nuevas pericias para esclarecer los hechos. En los primeros días, vecinos y personal de seguridad dijeron no haber visto ni escuchado agresiones. La medicina forense no constató lesiones visibles y la joven llegó a negar haber sufrido violencia.

En septiembre, la Fiscalía Penal N° 3 de la Ciudad lo imputó otra vez por desobediencia, por un supuesto encuentro en el Aira Apart Hotel, en el microcentro. La investigación ubica a Moyano en el hotel entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. En los registros no figura el ingreso de Arizaga, pero una story de la influencer mostraba un fondo similar al de las habitaciones.

 

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