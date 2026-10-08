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ANTES DEL 2027

WhatsApp prepara tres cambios innovadores

En versiones beta aparecen llamadas por link a quien no tenga la app, dictado que convierte la voz en texto y una tercera cuenta en el mismo teléfono. Meta todavía no confirmó fecha ni lanzamiento final.

WhatsApp prepara tres cambios innovadores
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WhatsApp trabaja en tres cambios que podrían llegar antes de 2027.

La más llamativa permite llamar a alguien que no tenga la aplicación. El usuario genera un enlace de invitación y el destinatario se suma desde el navegador, sin descargar WhatsApp. Esas comunicaciones mantendrían el cifrado de extremo a extremo.

La segunda apunta a escribir sin teclear. En lugar de mandar un audio, se podrá dictar el mensaje y la app lo convertirá en texto. El proceso se haría en el propio teléfono, sin pasar por servidores externos.

En paralelo, la plataforma prueba una tercera cuenta en el mismo dispositivo. Hoy permite dos perfiles; la novedad serviría para separar chats personales, laborales o comerciales sin usar otro celular.

El paquete incluye además un rediseño. Los Estados saldrían de la pestaña Novedades, los canales pasarían a la sección de chats y se sumaría una pestaña de Contactos, con recordatorios como los cumpleaños de la agenda.

Meta enmarca estos ensayos en una app que ya supera los 3.000 millones de usuarios. Por ahora, todo sigue en prueba.

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