Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Montenegro, Abad y Carrancio: el triángulo para descomprimir la ebullición interna

El regreso de Montenegro al Palacio Municipal abrió una nueva etapa política en Mar del Plata. La decisión de mencionar al radical Maximiliano Abad y al libertario Alejandro Carrancio no pasó inadvertida y puede leerse como una señal de la ingeniería que empieza a tomar forma para sostener la gestión en un escenario atravesado por la inseguridad, el desempleo y una temporada decisiva. La pregunta es cuánto durará esta alianza y quiénes se quedarán

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