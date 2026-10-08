El “sol artificial” de China que abre un interrogante sobre el futuro de Vaca Muerta

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China avanzó en el desarrollo de la fusión nuclear con la construcción de un enorme imán superconductor destinado a investigaciones que buscan reproducir el proceso que genera energía en el Sol. El desarrollo todavía está lejos de producir electricidad a escala comercial, pero plantea una pregunta de largo plazo para países como Argentina, que apuestan fuerte por los hidrocarburos.
El dispositivo chino pesa 582 toneladas y permitirá generar campos magnéticos capaces de contener plasma a temperaturas superiores a los 100 millones de grados. La fusión, a diferencia de la fisión de las centrales nucleares tradicionales, busca unir núcleos atómicos para liberar energía.
Si la tecnología logra superar sus actuales obstáculos técnicos y económicos, podría convertirse en una fuente de electricidad con bajas emisiones y reducir la dependencia del gas y otros combustibles fósiles. Sin embargo, los plazos todavía son inciertos y no existe una fecha concreta para una expansión comercial masiva.
El interrogante adquiere relevancia para Argentina por la magnitud de la apuesta sobre Vaca Muerta. El país busca aumentar la producción de petróleo y gas, ampliar las exportaciones y avanzar con proyectos de gas natural licuado que demandarán inversiones millonarias y tendrán una vida útil de varias décadas.
El riesgo, entonces, no es que la fusión reemplace mañana al petróleo o al gas, sino que el mercado energético mundial cambie durante el período en que esas inversiones todavía necesitan recuperar el capital. A eso se suman otros factores más inmediatos, como el avance de las energías renovables, los vehículos eléctricos y una mayor competencia internacional en el mercado de GNL.
Vaca Muerta todavía tiene una oportunidad concreta para convertirse en una fuente de divisas y actividad económica durante los próximos años. Pero el avance tecnológico deja una advertencia: mientras Argentina busca aprovechar la energía que tiene bajo tierra, las principales potencias ya están compitiendo por desarrollar la energía que podría dominar el futuro.