Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 ¿EL FUTURO?

El “sol artificial” de China que abre un interrogante sobre el futuro de Vaca Muerta

El avance en fusión nuclear todavía está lejos de ser comercial, pero vuelve a poner en discusión cuánto tiempo seguirán siendo estratégicos el petróleo y el gas argentinos

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