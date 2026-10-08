Maxi Ghione, en libertad: “Perdí a la mujer que amo”

Maxi Ghione volvió a hablar después de recuperar la libertad. En un video publicado en Instagram, el actor pidió disculpas a su entorno, dijo que se “mandó una macana” y se lamentó por el costo personal del caso: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.



Ghione había sido detenido el 29 de septiembre en un procedimiento de la Policía de Investigaciones. El viernes 2 de octubre quedó en libertad tras la audiencia en los tribunales de Rafaela. La fiscal Cecilia Doro confirmó que fue imputado por amenazas y tenencia de armas. La hipótesis de una presunta privación ilegítima de la libertad continúa bajo análisis.



En el descargo evitó entrar en el detalle de la denuncia. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, dijo. Relató que el auto de su madre, fallecida en 2010, había estado parado nueve años y se averió cuando lo probó: “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse”.



También se ofreció a estudios y negó una adicción. “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”.



Pidió que le devuelvan el celular secuestrado, que será peritado para reconstruir las comunicaciones con Emiliano Tarragona, el denunciante. “Lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler. No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”.



Reclamó además las armas incautadas: un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. Se definió como coleccionista y legítimo usuario. “Soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”. Dijo que practica tiro en un polígono, que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando y que las armas son herencia familiar. “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”.



La causa se inició con la denuncia de Emiliano Tarragona, un escort que afirmó haber ido el 20 de septiembre a la casa de Ghione en Lehmann, contratado para un encuentro. Sostuvo que permaneció cerca de cinco horas, que el actor le exhibió dos armas y que se sintió impedido de irse: “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad”. También dijo que, al reclamar un pago, recibió mensajes que interpretó como amenazas. Ghione no respondió de manera directa a esos señalamientos en el video.