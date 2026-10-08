Apps
Jueves, 8 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Photoshop
TRAGICO

Maxi Ghione, en libertad: “Perdí a la mujer que amo”

Tras la audiencia en Rafaela, el actor publicó un video, pidió disculpas, negó ser adicto y reclamó su teléfono y las armas secuestradas. Está imputado por amenazas y tenencia de armas; la hipótesis de privación ilegítima de la libertad sigue en análisis

Maxi Ghione, en libertad: “Perdí a la mujer que amo”
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

Maxi Ghione volvió a hablar después de recuperar la libertad. En un video publicado en Instagram, el actor pidió disculpas a su entorno, dijo que se “mandó una macana” y se lamentó por el costo personal del caso: “Todo esto que estoy pasando hizo que pierda a la mujer que amo”.

Ghione había sido detenido el 29 de septiembre en un procedimiento de la Policía de Investigaciones. El viernes 2 de octubre quedó en libertad tras la audiencia en los tribunales de Rafaela. La fiscal Cecilia Doro confirmó que fue imputado por amenazas y tenencia de armas. La hipótesis de una presunta privación ilegítima de la libertad continúa bajo análisis.

En el descargo evitó entrar en el detalle de la denuncia. “Quiero antes que nada pedirle una disculpa a la gente que me ama, a la gente que sufrió. Me mandé una macana. Tuve la peor semana de mi vida”, dijo. Relató que el auto de su madre, fallecida en 2010, había estado parado nueve años y se averió cuando lo probó: “A veces uno quiere apagarse, quiere desaparecer, quiere anestesiarse”.

También se ofreció a estudios y negó una adicción. “Me pongo a disposición para que me hagan los estudios que quieran y ahí va a arrojar que no soy ningún adicto. Mandé una cagada, una macana, pero no quiere decir que sea adicto”.

Pidió que le devuelvan el celular secuestrado, que será peritado para reconstruir las comunicaciones con Emiliano Tarragona, el denunciante. “Lo uso para trabajar. Y si yo no trabajo, no puedo pagar el alquiler. No tengo casa, no tengo nada. Si no trabajo, no como”.

Reclamó además las armas incautadas: un arma larga, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y más de 90 municiones. Se definió como coleccionista y legítimo usuario. “Soy coleccionista de armas, porque tengo todos los papeles en regla”. Dijo que practica tiro en un polígono, que es socio honorario del Tiro Federal de San Fernando y que las armas son herencia familiar. “Nunca en mi vida cometí un delito. Soy inocente, no estoy en libertad condicional, estoy en libertad”.

La causa se inició con la denuncia de Emiliano Tarragona, un escort que afirmó haber ido el 20 de septiembre a la casa de Ghione en Lehmann, contratado para un encuentro. Sostuvo que permaneció cerca de cinco horas, que el actor le exhibió dos armas y que se sintió impedido de irse: “No me dejaba salir, estaba privado de mi libertad”. También dijo que, al reclamar un pago, recibió mensajes que interpretó como amenazas. Ghione no respondió de manera directa a esos señalamientos en el video.

Volver | La Tecla
Photoshop

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

Vencimientos al rojo: la Provincia debe rescatar más de $600 mil millones en Letras

Tesorería General ordenó rescatar más de $602.293 millones en Letras del Tesoro bonaerense con vencimiento el 22 de octubre. El monto surge de dos operaciones: $56.003 millones ajustables por CER y otros $546.289 millones correspondientes al octavo tramo y su reapertura.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Kicillof va a la concesionaria: PBA destina $262 mil millones para adquirir vehículos

Quién es el gigante chino que se haría cargo de la logística del aeropuerto platense

Puerto La Plata: contratos millonarios y una terminal lejos de su potencial

Ranking de intendentes: en el Conurbano, los que suben y los que caen

Intendentes al filo de la ley: el conflicto por las licencias y las excepciones factibles

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET