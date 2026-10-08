Convencionales Bariloche: el tubo de ensayo electoral que abre la puerta a las alianzas
La elección de convencionales del 1 de noviembre en Bariloche no es solo una reforma de Carta Orgánica. Es la probeta donde el oficialismo y la oposición arman, por separado, el molde que quieren llevar a otros distritos de peso como General Roca y al resto de la provincia de cara a 2027. Rosca, charlas y acuerdos
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La elección de convencionales del 1 de noviembre en Bariloche se convirtió en mucho más que la reforma de Carta Orgánica, es la probeta donde se ensaya 2027. De un lado, Juntos Somos Río Negro y el Partido Unión y Libertad de Walter Cortés; del otro, el PRO y La Libertad Avanza. Desde ambos sectores aseguraron a La Tecla Patagonia que podría ser el primer ladrillo para la construcción de espacios de acuerdos en los municipios más importantes.
El 11 de agosto, ante la Justicia Electoral, Juntos Somos Río Negro y el Partido Unión y Libertad cerraron la coalición "Estamos haciendo Bariloche". No fue un gesto protocolar. Alberto Weretilneck y Walter Cortés pusieron en la misma boleta al partido provincial y al sello del intendente, con mesa ejecutiva de Gerardo del Río y Rodrigo Buteler, y con Natalia Almonacid y Martín Domínguez como vocales.
La lista que compite el 1 de noviembre la encabezan Yanina Sánchez y el dirigente gremial Alberto Arabarco. El menú es el de siempre cuando se quiere gobernar la convención: 40% del presupuesto a obra y pavimento, techo de un empleado municipal cada 100 habitantes y un Concejo más chico. El mensaje político es el gobernador y el intendente de la ciudad más pesada de la provincia pueden compartir boleta sin romperse.
En paralelo, y el mismo día, se armó la otra probeta. La Libertad Avanza, el PRO, Creo Río Negro, Bariloche Unidos y el MAD firmaron la Alianza La Libertad Avanza en Bariloche.
El juez electoral Carlos da Silva habilitó el frente con PRO, Bariloche Unido y MAD como miembros, y dejó a LLA y a Creo como adherentes: ambos sellos fueron reconocidos después de la convocatoria.
En la boleta única el frente va segundo, con el abogado Martín Govetto a la cabeza. Enzo Fullone y Juan Martin lo vendieron, en público, como primer paso de una construcción más ancha con la mira en 2027.
Del otro lado de la boleta, Fuerza Bariloche (PJ, Nuevo Encuentro, Frente Grande y satélites, con Andrea Galaverna) y el Acuerdo Cívico de UCR y Coalición Cívica (Marcelo Cascón) completan un tablero de 13 listas para elegir 15 convencionales titulares. La Carta Orgánica es el pretexto. El reparto de bancas es el ensayo general.
Lo que no está en el expediente es lo que el PRO ya discute en otras localidades. Dirigentes del partido admiten que trabajan una propuesta para juntar a la oposición, pero aclaran que la forma concreta queda para después del 1 de noviembre.
La secuencia que manejan es bastante lineal, primero Bariloche, después la foto. Si la elección sale bien, el plan es llevar la alianza también a General Roca con la figura de Juan Martín. La estrategia implica además asegurar la voluntad del gobernador de no presentar lista en Roca. Unir voluntades y ganas de desbancar al sorismo de su lugar fuerte.
La rosca y los acuerdos serán locales y de acuerdo a las características de cada espacio. No habrá generalidades, esto está claro. El rompecabezas se arma pieza por pieza. Esto cambia la lectura de los acuerdos barilochenses.
"Estamos haciendo Bariloche" no es solo la paz entre Casa de Gobierno y el municipio. Es la demostración de que JSRN puede alquilarle estructura a un intendente, que no siempre fue de lo más amigo.
Y la boleta libertaria-PRO no es solo un convenio de convencionales: es el borrador de la oposición unificada que el propio Fullone y Juan Martin ya fecharon en 2027, con la salvedad de que en Bariloche LLA no pudo entrar con sello propio. Si el esquema se replica, Roca sería la segunda estación: una alianza opositora visible y un oficialismo provincial que, según ese relato, se corre para no partir el voto. Nada de eso está firmado. Todo está siendo analizado y dependerá mucho de la foto final.
Por eso el 1 de noviembre mide menos la Carta Orgánica que la temperatura de dos apuestas. Si Sánchez y Arabarco sacan una convención manejable, Weretilneck y Cortés se llevan un antecedente exportable. Si Govetto y el frente libertario-PRO muerden fuerte, la estrategia para Roca deja de ser hipótesis y pasa a ser operativa. Las otras once listas existen, pero laboratorio, por ahora, tiene dos tubos de ensayo.