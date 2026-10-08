Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Mariela Branda

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Convencionales Bariloche: el tubo de ensayo electoral que abre la puerta a las alianzas

La elección de convencionales del 1 de noviembre en Bariloche no es solo una reforma de Carta Orgánica. Es la probeta donde el oficialismo y la oposición arman, por separado, el molde que quieren llevar a otros distritos de peso como General Roca y al resto de la provincia de cara a 2027. Rosca, charlas y acuerdos

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