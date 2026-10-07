Prohíben el uso de celulares en las secundarias bonaerenses

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Los alumnos de las escuelas secundarias de toda la provincia de Buenos Aires no podrán utilizar teléfonos celulares mientras estén en el colegio, en virtud de una nueva ley aprobada por la Legislatura bonaerense.
Luego de varios meses con este tema en el candelero, finalmente el Senado convirtió en ley el proyecto del diputado Martín Rozas (Unión y Libertad) que ya había tenido media sanción en la Cámara baja.
La prohibición del uso de celulares no es taxativa: los estudiantes sólo podrán utilizarlos si lo autoriza expresamente el docente, y para fines pedagógicos.
Es decir, se busca evitar que se emplee estos dispositivos como medio de distracción, pero no limitar su potencialidad como herramienta educativa.
La medida alcanza tanto a las escuelas estatales como a las de gestión privada.
La ley comenzará a regir una vez que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la promulgue con su firma y se publique en el Boletín Oficial bonaerense.