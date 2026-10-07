Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 NUEVA LEY

Prohíben el uso de celulares en las secundarias bonaerenses

La Legislatura aprobó una nueva norma que regula el uso de dispositivos electrónicos en las aulas. Los alumnos no podrán usarlos sin autorización del docente para fines pedagógicos.

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