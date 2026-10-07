Murió Piero, una voz que marcó generaciones con “Mi Viejo” y la canción social
El reconocido cantautor argentino Piero murió este miércoles a los 81 años y dejó una extensa trayectoria ligada a la música popular, la canción social y a algunas de las composiciones que atravesaron generaciones. Fue subsecretario de Cultura bonaerense en dos períodos.
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La noticia se conoció luego de que, durante las últimas horas, se informara que el artista atravesaba un delicado estado de salud. Piero había suspendido presentaciones previstas en Ecuador y se encontraba hospitalizado con pronóstico reservado.
Nacido en Galípoli, Italia, el 19 de abril de 1945, Piero Antonio Franco De Benedictis Scigliuzzo llegó a la Argentina cuando tenía apenas tres años y desarrolló aquí prácticamente toda su carrera artística. Su debut televisivo se produjo en 1964 y, algunos años después, comenzó a consolidarse como una de las voces de la canción de contenido social.
Uno de sus grandes hitos llegó con “Mi Viejo”, canción compuesta junto a José Tcherkaski y editada en 1969. El tema se transformó en un clásico de la música popular y, con el paso del tiempo, fue interpretado en cientos de versiones.
Pero su trayectoria estuvo lejos de reducirse a ese éxito. “Pedro Nadie”, “Juan Boliche”, “Coplas de mi país”, “Y mi gente dónde va” y “Calor humano” fueron algunas de las canciones que marcaron distintas etapas de su carrera.
Una carrera atravesada por la canción social
Piero fue uno de los referentes de una generación de músicos que hicieron de sus canciones una herramienta para expresar preocupaciones sociales y políticas. Su compromiso lo llevó incluso al exilio durante la última dictadura militar argentina, período en el que permaneció en España.
Con el regreso de la democracia retomó con fuerza su actividad artística y volvió a los escenarios con una serie de trabajos que ampliaron su popularidad. A lo largo de su carrera editó más de 25 discos y realizó más de 4.000 conciertos.
En 1985 recibió el Premio Konex al mérito como baladista, reconocimiento que se sumó a una extensa lista de distinciones obtenidas durante su trayectoria.
Más allá de la música, Piero también desarrolló actividades vinculadas con la infancia y el cuidado del ambiente. Creó la Fundación Buenas Ondas, destinada a impulsar proyectos relacionados con niños y niñas. También fue durante dos períodos subsecretario de Cultura de la provincia de Buenos Aires. El primer paso fue entre el 1998 y 1999 durante el gobierno de Eduardo Duhalde, mientras que el segundo fue en 2022, bajo la gobernación de Felipe Solá
Su figura quedó así asociada a una manera particular de entender la música popular: canciones sencillas, de fuerte contenido humano y social, que lograron trascender épocas y fronteras.
Con su muerte, la música argentina pierde a una de las voces que ayudaron a construir el cancionero popular de las últimas décadas. Y, especialmente, al autor de una canción que se convirtió en un verdadero himno familiar para varias generaciones: “Mi Viejo”.