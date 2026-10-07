Volver | La Tecla Nacionales 7 de octubre de 2026 PESAR

Murió Piero, una voz que marcó generaciones con “Mi Viejo” y la canción social

El reconocido cantautor argentino Piero murió este miércoles a los 81 años y dejó una extensa trayectoria ligada a la música popular, la canción social y a algunas de las composiciones que atravesaron generaciones. Fue subsecretario de Cultura bonaerense en dos períodos.

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