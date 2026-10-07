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Miércoles, 7 octubre 2026
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TEMPORAL

Se inundaron varios puntos del Conurbano y se esperan otros dos días de lluvia y viento

Confirmando los temores por la acción de El Niño, hubo anegamientos en varios distritos del GBA. Alerta para el resto de la semana.

Se inundaron varios puntos del Conurbano y se esperan otros dos días de lluvia y viento
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El Niño ya empezó a hacer travesuras en el Gran Buenos Aires (GBA). El temporal de lluvia y viento que comenzó ayer y se intensificó hoy ya provocó anegamientos en varios puntos del conurbano bonaerense, y se esperan dos días más de inestabilidad climática, con la posibilidad de inundaciones en otros lugares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por el mal tiempo, y estimó que las precipitaciones pueden llegar a los 80 milímetros en algunas zonas.

El organismo anticipó ráfagas de viento de 40 a 50 kilómetros por hora que pueden complicar la situación. En Caseros, partido de Tres de Febrero, un árbol cedió y cayó sobre una vivienda, produciendo, afortunadamente, sólo daños materiales.

En La Matanza, Pilar, Merlo y Lanús el agua cubrió las calles y entró en las casas. Hubo cortes de luz que afectaron a unos 30.000 usuarios, especialmente en Lanús, Banfield, Monte Grande y la zona oeste del Conurbano.

También se produjeron anegamientos en Avellaneda, Berazategui, Lomas de Zamora, Quilmes y Esteban Echeverría.

Los fuertes vientos y la escasa visibilidad alteraron el tráfico aéreo en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, de Ezeiza, y en el Aeroparque Jorge Newbery, en la Capital Federal.
 

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