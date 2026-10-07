Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 TEMPORAL

Se inundaron varios puntos del Conurbano y se esperan otros dos días de lluvia y viento

Confirmando los temores por la acción de El Niño, hubo anegamientos en varios distritos del GBA. Alerta para el resto de la semana.

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