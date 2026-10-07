Volver | La Tecla Buenos Aires 7 de octubre de 2026 CONCEJO DELIBERANTE

Tensión en San Pedro: una concejala denunció a un edil y la Justicia dictó una perimetral

La concejala Paola Basso, del bloque Nuevos Aires, llevó a la Justicia un conflicto con su par Martín Rivas, a quien acusó de hostigamiento, intimidación y agresiones verbales. El Juzgado de Paz dispuso restricciones de acercamiento dentro y fuera del Concejo Deliberante. El edil rechazó las acusaciones y aseguró que cumple la medida mientras busca revisarla.

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