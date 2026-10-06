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La ruptura absoluta en la familia Stoessel

La cantante habría cerrado una oferta final del 5% en la negociación por fondos de su carrera, mientras Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel no figurarían en la lista de invitados y viajarían a Japón días antes de la ceremonia del 19 de diciembre

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Tras un mes de quiebre en la relación familiar que durante 15 años funcionó como empresa, Tini Stoessel habría planteado a sus padres una última propuesta económica: el 5% de su patrimonio.

La cifra, muy por debajo del 25% que se había manejado en versiones anteriores, fue confirmada en medios por el periodista Ángel de Brito, quien sostuvo que el porcentaje, aunque reducido en términos relativos, representa varios millones de dólares.Según esas versiones, no existe aún un juicio formal ni una demanda judicial de la artista contra su padre.

Las tratativas siguen en el plano de la negociación privada, con abogados asesorando a ambas partes. Un elemento que complica el cierre es el estado civil de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera: continúan casados legalmente, pese a estar separados desde hace unos cinco años y mantener, según se indicó, una relación cordial. Por ese motivo, cualquier acuerdo que firme el productor requeriría también la aceptación de la madre.

En paralelo, la boda de Stoessel con el futbolista Rodrigo De Paul, prevista para el 19 de diciembre y de carácter simbólico, no civil, se perfila sin la presencia de los padres ni del hermano de la cantante, Francisco Stoessel. De acuerdo con los mismos reportes, ninguno de los tres recibió invitación. Los primos sí habrían sido convocados, aunque no asistirían.

La artista habría pedido a su abuela materna que la acompañe hasta el altar.Para el día de la ceremonia, la familia tendría un plan de ausencia. El 15 de diciembre, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera y Francisco Stoessel viajarían a Japón en familia, a olvidar todo este malentendido.

La pareja actual del productor, con quien compartiría tiempo en Cariló, no formaría parte de ese viaje.

Hasta el momento, ni los Stoessel ni De Paul confirmaron públicamente el destino, la lista de invitados o el estado de las conversaciones económicas.

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