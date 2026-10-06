Joaquín Levinton retomó su trabajo

Joaquín Levinton volvió este lunes a las grabaciones de Es mi sueño, el programa de canto que Guido Kaczka conduce por El Trece. El líder de Turf, jurado del ciclo junto a Abel Pintos, se presentó en la productora Kuarzo, en Palermo, habló con la prensa y se metió de nuevo en el trabajo. Las faltas anteriores habían sido por fechas de la banda y habían dejado en el aire si seguía en el programa.



“Me encanta volver a trabajar. Me encanta hacer lo que hago”, dijo. El eje de su mensaje fue el respaldo que, según contó, encuentra afuera del estudio. “Para mí, poder salir a la calle y hacer mi vida normalmente, sacar a pasear al perro a la mañana y que todos me digan ‘aguante, Joaquín’ y ‘te apoyamos’, es lo que importa. Si no, esto hubiese sido una pesadilla para mí. De hecho, igual es una pesadilla”. Y cerró: “Obviamente, todos me apoyan, todos me quieren y no hay mucho más que decir”.



La denuncia la radicó el 28 de septiembre su expareja, identificada como Paula, en la Comisaría Vecinal 2-B. Lo acusa de abuso sexual con acceso carnal. En la presentación relata violencia física y psicológica durante la relación, dice que fue obligada a consumir cocaína y a tener relaciones sexuales sin consentimiento, y afirma que algunos encuentros fueron filmados por orden de él. En 2022 ya había denunciado agresiones verbales, psicológicas y daño a su salud mental, y retiró esa causa a pedido de Levinton. Cuatro años después, según su versión, halló fotos y videos y volvió a denunciar.



El músico no respondió sobre el expediente. “No es para hacer mediática una cosa así. Me parece que la acusación es muy seria”, se limitó a decir. En un comunicado difundido en redes negó los hechos y sostuvo que sufre hostigamiento desde hace años. Kaczka y Abel Pintos no adelantaron qué va a hacer la producción y pidieron prudencia. La causa sigue su curso.