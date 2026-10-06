Un fin de semana largo con festejos en toda la provincia

El fin de semana largo del 9 al 12 de octubre no se queda en el feriado. La provincia de Buenos Aires lo llena de fiestas nacionales, encuentros de pueblo y ferias que, juntas, arman una guía para el que quiera salir de la ciudad sin improvisar.



Las de cartel grande ocupan el centro del mapa. Bragado recibe, del 9 al 11, la Fiesta Nacional del Caballo. Balcarce estira del 9 al 12 la Fiesta Nacional del Postre. San Clemente, en La Costa, hace lo mismo con la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. Escobar mantiene abierta hasta el 12 la Fiesta Nacional de la Flor. Y Marcos Paz cruza, el 10 y el 11, la Fiesta Nacional del Jamón con la Fiesta de la Cerveza artesanal: el mismo pueblo, dos mesas.



El interior y la costa completan el plato. Baradero hace la Fiesta del Mate del 10 al 12, las mismas fechas en las que Villa Gesell propone la Fiesta de la Diversidad Cultural. Los Toldos, en General Viamonte, arma el Festival del Queso el 10 y el 11. San Vicente responde con la Fiesta de la Mozzarella del 10 al 12. En Alberdi, partido de Leandro N. Alem, el 10 y el 11 es la Fiesta del Cordero al Asador. Copetonas, en Tres Arroyos, mezcla el mate con la torta frita el 10 y el 11. El domingo 11, Cabildo, en Bahía Blanca, pone la Fiesta de la Comida Mediterránea, y Carmen de Areco la Fiesta del Asado Campero. El lunes 12, Ranchos, en General Paz, cierra con la Fiesta del Choripán. Luján tiene Fiesta de la Cerveza del 9 al 11. La Larga, en Daireaux, la Fiesta de la Galleta el domingo 11. Suipacha, el 10 y el 11, sale con Suipacha Gourmet. Y Olivera, también en Luján, guarda para el domingo la Fiesta de la Pastafrola.



En la región el dato es Berisso. El domingo 11 sale el gran desfile de la Fiesta Provincial del Inmigrante, la cita que cada año llena la calle de colectividades. La Plata, el mismo día, suma dos paradas más chicas y de barrio: La Plata al piso y la Feria Releer.



Alrededor de ese eje se mueve el resto de la grilla. Merlo tiene Fantástico Medieval el 10 y el 11, y la Feria D’Gustar del 9 al 12. Malvinas Argentinas arma Sabores del Mundo del 10 al 12. Gahan, en Salto, celebra fiestas patronales el 11 y el 17. Nievas, en Azul, pone feria artesanal el lunes 12. Villars, en Las Heras, recibe del 10 al 12 la Fiesta de Manolo en el Zapparancho. Ituzaingó hace el West Food Fest del 9 al 11. Marcos Paz, además del jamón y la cerveza, abre el viernes 9 con un Encuentro de Murgas. José C. Paz tiene el domingo la Fiesta El Fiador. Burzaco, en Almirante Brown, el Paf Cómics. Mercedes, la Peña de Peuma. Y Arrecifes se adelanta: el miércoles 7 ya arranca con sus fiestas patronales.

