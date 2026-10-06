Marcelo Tinelli, feliz y bien acompañado

Marcelo Tinelli volvió al centro de la chicana sentimental. En la televisión aseguran que, pese a mostrarse como soltero, ya está con otra persona desde hace dos semanas. El nombre de la supuesta pareja no apareció: la versión se quedó en el dato y en la fecha.



El cruce llega justo después de que el conductor hablara en LAM y marcara otro calendario. Allí dijo que está soltero desde el año pasado, no desde hace un par de semanas. La frase quedó como el contrapunto directo de la versión que circula en el espectáculo: o la relación nueva no existe, o Tinelli no la está contando.



El antecedente inmediato es Milett Figueroa. La pareja tuvo idas y vueltas y se separó el año pasado. Semanas atrás volvieron a verse en Lima, y la modelo salió a cortar el rumor de reconciliación. Dijo que se juntaron para cerrar temas pendientes, que los dos están solos y que la distancia y los proyectos de cada uno cerraron la historia. “Estamos solos, no estamos en pareja en estos momentos”, afirmó. También dejó una puerta abierta, pero de otro tipo: “No hay relación sentimental de pareja, pero cuenta conmigo para lo que necesite y sé que puedo contar con él”.



En el medio hubo un romance fugaz con Rossana Almeyda que, según las mismas crónicas, tampoco prosperó.



Por ahora el cuadro queda así: Tinelli se declara soltero desde 2025, Milett confirma que no hay vuelta, y en la televisión insisten en que hace dos semanas ya hay otra persona. El nombre, si existe, todavía no salió.