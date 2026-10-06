Ghione rompió el silencio: “La verdad la va a decir la Justicia”

El actor platense Maxi Ghione rompió el silencio después de su detención en Santa Fe. En un video que publicó en Instagram, el primero desde que recuperó la libertad, adelantó que va a salir a explicar lo que se pueda explicar y dejó la definición del caso en manos del expediente.



“Lo muy importante: voy a hacer un vivo pronto, donde voy a aclarar lo que se puede aclarar hasta ahora. Esto va a pasar. La verdad en este momento es la que cada uno de ustedes crea. Después la verdad la va a decir la Justicia”, dijo.



Ghione también contó por qué terminó en Lehmann. “Yo llegué a Lehmann porque fui a San Luis a vivir con una promesa de trabajo que me dejaron colgado”, explicó. Sobre el bodegón en el que trabajó en territorio santafesino, aclaró que no puso plata y que era “la cara”: se sentaba con la gente y charlaba. El primer año, según él, anduvo bien; después el negocio se cayó y tuvieron que cerrarlo.



Cerró el mensaje con un agradecimiento a quienes lo bancaron y una advertencia para el resto. “Ya van a tener buenas noticias. Gracias por estar ahí a todos los que confían en mí, a ese público que se quedó, que es mío, que es el público que me quiere y que yo quiero, que es el que siempre estuvo y siempre está. Y para los detractores que hablan sin saber... porque hay muchos... Agradezco a todos”, sentenció.



El actor fue detenido el martes pasado en un allanamiento en el marco de una investigación por privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. En el procedimiento se secuestraron varias armas de fuego y municiones. La causa se abrió a partir de la denuncia de un hombre que dijo haber ido el 20 de septiembre al domicilio del artista y haber permanecido allí varias horas contra su voluntad. Según ese relato, Ghione habría exhibido armas y después lo habría amenazado por mensajes y por teléfono.



La palabra de Ghione llega después de la audiencia en Rafaela en la que recuperó la libertad, con restricciones mientras sigue la investigación. Él, por ahora, no entró en el fondo del hecho: prometió un vivo y pateó la verdad al juzgado.