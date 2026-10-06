El último baile de Messi

El Monumental se prepara para una noche que la Selección no va a repetir. Este martes, desde las 20, Argentina enfrenta a Benín en un amistoso que marca la despedida definitiva de Lionel Messi con la Albiceleste, después de dos décadas, 207 partidos, 125 goles y seis títulos.



El 10 solo fue convocado para este cierre de la fecha FIFA. No jugó ni ante Bolivia (4-0) ni ante Burkina Faso (7-0). Ayer, en la última práctica en Ezeiza, publicó: “Momentos especiales que sé que voy a extrañar…”. Lo esperan más de 85.000 personas. Las puertas abren a las 16.



La previa la ambienta Un Poco de Ruido junto a Sebastián Mendoza, Román El Original, Amar Azul, Santi Cairo, Q’Lokura y Damas Gratis. Antes del pitido inicial, Fabio Santana entona el Himno Nacional. En el entretiempo se presenta Gaspar Benegas. Después del partido hay show de drones, fuegos artificiales y música de La Sole y Ulises Bueno, con un cierre sorpresa previsto para las 22:30.



El probable once de Lionel Scaloni es Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Otamendi y De Paul, dos de los históricos del ciclo, acompañan al 10 en la última función. Benín, dirigido por Gernot Rohr, llega después de ganarle 2-1 a Mauritania por la clasificación a la Copa Africana.



El partido se transmite en vivo por TyC Sports y Telefe. También se puede seguir por TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. El árbitro es el chileno Fernando Véjar.