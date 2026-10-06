Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 INFLACION

Impulsado por alimentos, anticipan que el IPC volvió a subir a cerca del 2% en septiembre

La inflación de septiembre habría marcado un freno de la desaceleración mensual empujada por subas en los alimentos, volviendo a quedar en torno al 2%, tras el descenso de agosto, cuando se alcanzó el menor nivel en 14 meses.

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