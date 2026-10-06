Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Por Diego Mayorga Díaz

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Tierras en la Península de Magallanes: venta en debate

Una autorización excepcional de la provincia de Santa Cruz abrió una polémica en torno a un proyecto hotelero en la Península de Magallanes, que involucra gestiones anteriores, capitales extranjeros y un pedido de la Legislatura para acceder al expediente completo

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