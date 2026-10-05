La Liga de Intendentes incursiona en territorio “enemigo”

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La Liga de Intendentes Peronistas se sigue moviendo por la provincia de Buenos Aires, avanzando en su construcción territorial de cara a 2027. Pero la incursión que Federico Otermín, alcalde de Lomas de Zamora, hizo hoy en un distrito gobernado por el radicalismo marca una nueva etapa en la estrategia del grupo: ahora van a apoyar a los “sin tierra” para sumar fuerza en los territorios que, por ahora, le son esquivos al peronismo.
Otermín viajó a Monte, el municipio que gobierna el boina blanca José Matildo Castro, para respaldar a la dirigente local Marcela Basualdo. La jornada incluyó una recorrida por la costanera y un encuentro en la sede del Partido Justicialista (PJ), presidido por Basualdo, que además es diputada provincial.
“El peronismo tiene vocación de transformar. Con el compromiso de Marcela, que camina todos los días al lado de los vecinos, estamos convencidos de que Monte puede construir un gobierno que cuide el trabajo y le devuelva la dignidad a su pueblo”, subrayó el lomense.
Otermín y Basualdo se encontraron junto a la emblemática Laguna de Monte, donde iniciaron una recorrida. “Amamos la provincia de Buenos Aires y nos encanta recorrerla. Monte tiene un atractivo natural y una fuerza productiva y turística enorme. Lugares como este demuestran lo necesario que es estar cerca de cada localidad, proyectar futuro y generar comunidad”, dijo Otermín.
Más tarde, se realizó un plenario militante en la sede del PJ junto al intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, y el diputado provincial Juan Pablo de Jesús.
Durante el encuentro se analizó el impacto de la caída del consumo en Monte, especialmente en el turismo, el comercio y el sector avícola. También se destacaron la gestión de Mantegazza en San Vicente, como ejemplo de gobierno cercano en tiempos de crisis, y el aporte legislativo de Juan Pablo de Jesús para articular herramientas provinciales con las necesidades del interior bonaerense.