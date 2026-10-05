Volver | La Tecla Buenos Aires 5 de octubre de 2026 EN BUSCA DE LOS “SIN TIERRA”

La Liga de Intendentes incursiona en territorio “enemigo”

Un embajador de la Liga fue a un distrito radical para bancar a una dirigente peronista. Es parte de la estrategia del grupo para sumar en los territorios que no controla el oficialismo provincial.

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