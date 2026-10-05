Ya está listo el Papamóvil para León XIV en Luján

La terminal automotriz tuvo a su cargo la transformación del vehículo que acompañará al papa León XIV durante el trayecto en Luján, antes de la misa central en la Basílica de Nuestra Señora de Luján.



La unidad ya acondicionada: un Toyota blanco con plataforma abierta, barandas, techo con iluminación y banderines, y patente vaticana SCV 1.La visita papal, programada entre el 8 y el 11 de noviembre, incluye actividades en Buenos Aires y Córdoba.



Según confirmaciones previas de la empresa, se prepararon dos unidades sobre base Hilux fabricadas en la planta de Zárate, donadas para la logística del viaje. Una está destinada a los traslados en Buenos Aires y Luján y la otra a Córdoba, ante la imposibilidad de mover un solo vehículo por los tiempos de la agenda.



El diseño final se mantuvo bajo reserva por protocolo de seguridad. El 11 de noviembre León XIV visitará primero el Complejo Penitenciario de Devoto y luego se trasladará a Luján para el recorrido en papamóvil y la celebración eucarística de cierre.