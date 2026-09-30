Kicillof declaró Visitante Ilustre al papa León XIV antes de su visita a la Provincia
El gobernador firmó el decreto que declara Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires al sumo pontífice, quien llegará a la Argentina en noviembre y tiene previstas actividades en territorio bonaerense.
El gobernador Axel Kicillof declaró Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires al papa León XIV, a pocas semanas de la visita apostólica que el pontífice realizará a la Argentina y que tendrá dos paradas en territorio bonaerense.
La distinción fue oficializada mediante el Decreto 1656/2026, firmado por Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La norma establece que el reconocimiento se otorga por la visita del Papa al país y, especialmente, por su presencia en la provincia.
León XIV llegará a territorio bonaerense en noviembre. El 9 de ese mes tiene previsto visitar el pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, mientras que el 11 estará en la Basílica Nuestra Señora de Luján. El Gobierno provincial remarcó en el decreto la importancia religiosa y comunitaria de ambos lugares.
La decisión de Kicillof se encuadra en la Ley 14.622, que contempla la posibilidad de otorgar el reconocimiento de Visitante Ilustre a las máximas jerarquías de las confesiones religiosas, entre otras autoridades.
En los fundamentos, la Provincia puso el acento en la libertad religiosa, el respeto por la diversidad de creencias y el diálogo interreligioso. También destacó el papel histórico de la Iglesia Católica en territorio bonaerense, especialmente en materia educativa, social, asistencial, sanitaria y comunitaria.
El decreto sostiene además que la visita representa una oportunidad para promover valores vinculados con “la paz, la fraternidad, la solidaridad, la dignidad de la persona humana, la justicia social” y el cuidado de los sectores más vulnerables.
De esta manera, la Provincia formalizó su reconocimiento al Papa antes de una visita que tendrá dos escenarios de fuerte peso religioso en territorio bonaerense.