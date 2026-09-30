Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026

Kicillof declaró Visitante Ilustre al papa León XIV antes de su visita a la Provincia

El gobernador firmó el decreto que declara Visitante Ilustre de la provincia de Buenos Aires al sumo pontífice, quien llegará a la Argentina en noviembre y tiene previstas actividades en territorio bonaerense.

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