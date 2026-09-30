Zahara Jolie, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, elimina legalmente el apellido de su padre

Zahara Marley Jolie, de 21 años, ya no se llama Zahara Marley Jolie-Pitt. Un tribunal de California aprobó el lunes 28 de septiembre su petición de cambio de nombre, sin objeciones registradas.



La jueza Virginia Keeny, de la Corte Superior de Los Ángeles, firmó el decreto: “El nombre de la peticionante se cambia de Zahara Marley Jolie-Pitt a Zahara Marley Jolie”. El abogado de la joven, Peter Kenneth Levine, compareció de forma remota.



Zahara había presentado la solicitud en junio (con firma de abril) y cumplió el requisito californiano de publicar avisos en el Los Angeles Daily Journal. En la práctica, ya usaba solo el apellido materno: se presentó como Zahara Marley Jolie al ingresar a la sororidad Alpha Kappa Alpha en Spelman College y así la anunciaron al recibirse de Psicología en mayo, aunque el programa de la ceremonia aún figuraba con el compuesto.



Es la tercera de los seis hijos de Angelina Jolie (51) y Brad Pitt (62) en obtener la aprobación judicial. Antes lo hicieron Shiloh, que pidió el cambio al cumplir 18 en 2024, y Maddox, cuyo trámite quedó oficial el 14 de septiembre de 2026 (Maddox Chivan Jolie). Vivienne Marcheline Jolie tiene audiencia prevista para el 2 de noviembre. Knox no usó “Pitt” en su graduación de secundaria; Pax, de 22 años, es el único que mantiene el apellido compuesto.



Jolie y Pitt se separaron en 2016, tras 12 años juntos y dos de matrimonio, y cerraron el divorcio en diciembre de 2024. El cambio de nombre de Zahara se suma a un proceso familiar ya visible en lo público, aunque el fallo judicial no incluye fundamentos personales: solo constata que no hubo oposición y que el trámite se completó.