Detienen al actor Maxi Ghione por una denuncia de privación de la libertad y amenazas

El actor y director Maxi Ghione, de 53 años, fue detenido el martes 29 de septiembre durante un allanamiento en su vivienda de Lehmann, provincia de Santa Fe.



La medida se inscribe en una causa que tramita la fiscalía de Rafaela por presuntas amenazas calificadas, privación ilegítima de la libertad y tenencia indebida de arma de fuego.El operativo estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 5 y el Distrito Sunchales. Ghione fue arrestado a las 13:35 y quedó alojado en la Alcaidía de la Unidad Regional V, en Rafaela. La investigación está a cargo del fiscal Juan Manuel Puig, del Ministerio Público de la Acusación.



El allanamiento había sido autorizado por el juez de Investigación Penal Preparatoria Javier Carlos Bottero.Según el parte policial, en el domicilio se secuestraron un arma larga de madera, cuatro revólveres calibre .38, una pistola semiautomática calibre .380 y un teléfono celular. Las armas corresponden a las marcas Francome Brevete, Star, El Casco, Colt y Smith & Wesson. También se incautaron 52 municiones calibre .22 y 42 calibre .380.La causa se originó en una denuncia por un hecho que habría ocurrido el 20 de septiembre, cerca de las 8, en la casa del actor.



El denunciante, un escort, afirmó que había acordado un encuentro con Ghione y que, una vez dentro, no pudo retirarse durante unas cinco horas. Relató que el actor sacó dos armas de una alacena, le dijo que estaban cargadas y las apuntó hacia arriba, lo que le generó temor. Logró salir cerca del mediodía.Después del episodio, según la denuncia, hubo un intercambio por el pago convenido y el hombre habría recibido amenazas. Uno de los mensajes citados en el expediente dice: “No despertar al diablo”.



Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis investigativa y deben ser comprobadas. Hasta ahora no se informó una imputación formal ni una resolución definitiva sobre la situación procesal de Ghione. La detención no implica declaración de culpabilidad.Ghione tiene trayectoria en televisión (Montecristo, Casi Ángeles, La 1-5/18), cine y teatro.



En los últimos años se radicó en Lehmann, cerca de Rafaela, donde también impulsó un emprendimiento gastronómico. La fiscalía dispuso entrevistas, peritajes de las armas y municiones, análisis de su situación registral y nuevas tareas de campo. La investigación continúa.