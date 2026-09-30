Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 BOLETIN OFICIAL

Baños de alquiler y un gasto millonario: Educación desembolsa $1.475 millones

La Dirección General de Cultura y Educación autorizó una licitación por $1.476 millones para alquilar y limpiar módulos sanitarios durante 12 meses. El esquema contempla $123 millones para 2026 y $1.353 millones para 2027, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.

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