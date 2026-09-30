Baños de alquiler y un gasto millonario: Educación desembolsa $1.475 millones
La Dirección General de Cultura y Educación autorizó una licitación por $1.476 millones para alquilar y limpiar módulos sanitarios durante 12 meses. El esquema contempla $123 millones para 2026 y $1.353 millones para 2027, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.
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La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense prepara un desembolso de $1.476 millones para contratar, durante un año, el alquiler y servicio de limpieza de módulos sanitarios destinados a establecimientos educativos de la provincia.
La contratación fue autorizada mediante la Resolución N° 11694-SSAYRHDGCYE-2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y se realizará a través de la Licitación Pública N° 7/26, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta.
De acuerdo con el expediente, la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar fijó en $1.476.000.000 el justiprecio de la contratación, equivalente a 880.143,11 Unidades de Contratación. El servicio tendrá una duración de doce meses.
El gasto se distribuirá entre dos ejercicios presupuestarios. Para 2026 se prevén $123 millones, mientras que los restantes $1.353 millones quedarán imputados al presupuesto de 2027. Es decir, más del 90% del monto estimado se ejecutaría durante el próximo ejercicio.
La contratación contempla dos componentes principales. Por un lado, el alquiler de los módulos sanitarios y, por otro, el servicio de limpieza y mantenimiento de cada unidad.
Según las especificaciones técnicas, los módulos deberán medir al menos 1,12 metros por 1,12 metros por 2,24 metros, tener un peso aproximado de 90 kilogramos y estar fabricados en plástico ignífugo. Cada unidad deberá contar con inodoro, bomba diafragma, flujo de agua filtrada con capacidad de 250 litros, mingitorio, percha y dispensers para papel higiénico y toallas.
El servicio de limpieza tendrá una frecuencia considerable: cada módulo deberá ser atendido diez veces por mes. Las tareas incluyen el bombeo de desechos, carga del retrete con bactericida, limpieza y desinfección interior, desodorización y provisión de papel higiénico, jabón y toallas.
Además, la prestación deberá estar disponible de lunes a domingo, en los horarios que determine cada establecimiento educativo.
Un contrato con margen de ampliación
La modalidad elegida es la de Orden de Compra Abierta, por lo que el compromiso presupuestario se irá efectuando a medida que se emitan las respectivas solicitudes de provisión.
El pliego también establece que la autoridad administrativa podrá ampliar hasta un 30% el contrato y prorrogarlo hasta un 100% del total adjudicado, de acuerdo con las facultades previstas por la normativa provincial de contrataciones.
La resolución deja además asentado que la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar será la encargada de administrar la relación contractual con la empresa que resulte adjudicataria.
El llamado todavía no implica una adjudicación: la Dirección de Compras y Contrataciones deberá determinar la fecha y hora de apertura y realizar la publicación correspondiente en el Boletín Oficial y en el sistema PBAC.
Para evaluar las ofertas se conformó una Comisión Asesora de Preadjudicación Especial, integrada por Diego Rubén Comunelli, Rubén Esteban Díaz y Fernando César Bearzi, con Mariano Guillermo Bergesio como suplente. La preadjudicación deberá contar con la firma de al menos tres integrantes.