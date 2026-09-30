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CONFLICTO

“Le tengo miedo”: Cecilia Milone denunció a Nito Artaza

La cantante y actriz se presentó en la Oficina de Violencia Doméstica y pidió medidas para que su ex no la nombre ni filtre información a la prensa, tras comentarios en televisión y en la obra Argenmatch

“Le tengo miedo”: Cecilia Milone denunció a Nito Artaza
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Cecilia Milone formalizó una denuncia por hostigamiento contra Nito Artaza, su exesposo, luego de declaraciones del humorista en televisión y de referencias a ella en el espectáculo Argenmatch, que protagoniza junto a Miguel Ángel Cherutti. El caso se conoció a través de mensajes privados de la artista que se difundieron en Intrusos.

En esos chats, Milone relató días de angustia: “Llevo unos días muy difíciles. Este fin de semana casi no dormí, fui y vine de la oficina de violencia doméstica para denunciar a Nito por el hostigamiento en televisión”. También dijo que le molestó que Artaza diera a entender que el contacto cero era una decisión mutua. “Necesito que la vida me devuelva la normalidad, aunque no tengo demasiadas esperanzas”, escribió.

Según lo informado, la cantante espera que la jueza le prohíba a Artaza nombrarla o filtrar datos a los medios. “Si lo hace, va directo a una causa penal. Ahora tengo los abogados que me asignó el Estado”, señaló. El mensaje más contundente fue: “Estuve al límite de mi angustia y lo hice todo sola para que no se filtrara nada porque le tengo miedo”.

El detonante más reciente habría sido una nota en Infama, donde Artaza dijo que no la extraña, que esa etapa “ya es pasado” y que se pasó la vida “tratando de entenderla”. También se mencionaron comentarios en escena sobre su exrelación y el vínculo de Milone con Chico Novarro.

La causa, según trascendió, estaría bajo secreto de sumario.La separación de la pareja, formalizada hace años, ya había generado fuertes cruces mediáticos. Esta denuncia marca un nuevo capítulo judicial en un conflicto que Milone dice vivir con temor y agotamiento.

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