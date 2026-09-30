Amplio operativo provincial acompañará los 60 km de la Peregrinación Juvenil a Luján

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará el sábado 3 de octubre. Miles de fieles recorrerán a pie los 60 kilómetros que separan el barrio porteño de Liniers de la Basílica de Luján.



El Gobierno de la provincia de Buenos Aires coordinará un operativo especial con los municipios del recorrido, Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, y con organismos nacionales.



El centro de operaciones funcionará en la Universidad Nacional de Luján.Participarán las áreas de Seguridad, Salud, Desarrollo de la Comunidad, Infraestructura, Transporte, Ambiente y Comunicación. Seguridad enviará patrulleros, motos, caballería, un helicóptero y drones, además de torres de iluminación. Salud reforzará guardias hospitalarias y desplegará hospitales móviles, ambulancias, un shock room móvil y un helicóptero sanitario, con puestos de atención a lo largo de todo el trayecto. Desarrollo de la Comunidad instalará puestos con agua, frutas y snacks, baños químicos y personal para localizar niños extraviados. Infraestructura garantizará suministro de agua, iluminación y generadores. ABSA aportará cinco camiones cisterna y cuatro puntos de canillas públicas; AySA también enviará cisternas. Se recomienda a los peregrinos llevar botella reutilizable.Transporte restringirá la circulación vehicular sobre la traza y Ambiente colocará puestos de separación de residuos. Hay seguimiento meteorológico previo.



La peregrinación, que se realiza desde 1975, servirá además como prueba de coordinación para la visita del papa León XIV a Luján, prevista para noviembre.