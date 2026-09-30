Edición 62: IDEA pone primera en MDQ con Milei desde París
Durante tres días, el tradicional foro empresario reunirá en el Sheraton a referentes de la política, la economía y el mundo de los negocios. Desde Francia, donde se encuentra por su agenda, el presidente participará de forma virtual este miércoles.
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Mar del Plata volverá a convertirse desde este miércoles en punto de encuentro entre empresarios, dirigentes políticos y especialistas. El 62° Coloquio de IDEA comenzará en el Hotel Sheraton con una particularidad política: el presidente Javier Milei participará de manera remota desde París (Francia), donde se encuentra por su agenda internacional.
Durante tres jornadas, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, la edición 2026 pondrá sobre la mesa una agenda que irá mucho más allá de la coyuntura económica. Geopolítica, inteligencia artificial, instituciones, Justicia, educación, empleo, productividad y competitividad serán parte de un programa que reunirá a más de 1.000 participantes entre empresarios, funcionarios, dirigentes, académicos y referentes de distintos sectores.
La intervención del Presidente está programada para las 18:30, durante la primera jornada del encuentro. Milei expondrá sobre la situación económica del país, en una presentación que será seguida de manera virtual por los asistentes del Coloquio. En las últimas horas, además, comenzó a circular la posibilidad de que su participación sea mediante una exposición previamente grabada.
La presencia presidencial a distancia marcará una de las particularidades de esta edición. Milei se encuentra en París en el marco de la Argentina Week, un encuentro organizado para promover inversiones y oportunidades de negocios en el país, al que viajó acompañado por una comitiva de funcionarios, gobernadores y empresarios.
El Gobierno nacional tendrá también a Luis Caputo como uno de sus principales referentes en la agenda del encuentro. El ministro de Economía, que al igual que Milei se encuentra en Francia, tiene previsto participar vía Zoom el viernes a partir de las 13.
La agenda política sumará además otras dos intervenciones a distancia. Durante la primera jornada será el turno de Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, mientras que en la última jornada se incorporará Diego Santilli, jefe de Gabinete de la Nación.
El contraste será con quienes sí estarán físicamente en el Sheraton. Entre ellos aparece Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, quien participará el jueves del panel dedicado a la agenda del Senado de la Nación. Su presencia le dará al Coloquio uno de sus principales momentos de contenido político y también abrirá una nueva vidriera para el movimiento de fichas de la exPro de cara a 2027.
Tres días con el empresariado como protagonista
La edición 62 del Coloquio buscará discutir cómo transformar una etapa de estabilidad en un proceso sostenido de inversión, productividad y crecimiento. La agenda se extenderá hasta el viernes 2 de octubre y combinará debates sobre la economía argentina con cuestiones vinculadas al escenario internacional, la inteligencia artificial, las instituciones, la Justicia, la educación, el empleo y la competitividad.
El primer día tendrá una fuerte mirada hacia las transformaciones que están modificando las reglas de la economía mundial. La geopolítica, los cambios demográficos, la inteligencia artificial, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital serán algunos de los ejes.
Entre los expositores estarán Margaret Myers, especialista en relaciones entre Estados Unidos y China; Nicolás Aguzín, ejecutivo y miembro de directorios de empresas como Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, especialista en tendencias de consumo; Mark Esposito, académico dedicado a tecnología y políticas públicas; Julen Baztarrica, referente de McKinsey en el sector energético; y Hernán Kazah, cofundador del fondo de inversión Kaszek.
También participarán Francisco Ortega, director de IDEA y senior partner de McKinsey, y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. En la primera jornada también participará Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay, quien abordará la experiencia de estabilización de ese país.
Instituciones, Justicia y una agenda política
El jueves la discusión se trasladará hacia las condiciones necesarias para sostener la inversión y la planificación a largo plazo. La estabilidad macroeconómica, las instituciones, la seguridad jurídica y el funcionamiento de la Justicia serán algunos de los ejes.
Entre los nombres convocados aparecen Pablo Goldberg, especialista en mercados emergentes y deuda; Andrea Castagnola, investigadora y académica especializada en instituciones y Justicia; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; y Diego Luciani, fiscal general.
La educación también tendrá un espacio relevante. Allí estarán Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseña por Argentina; José Goity, ministro de Educación de Santa Fe; Mariano Narodowski, especialista en políticas educativas; Ricardo Torres, empresario y socio fundador de Pampa Energía; y Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.
La política tendrá además dos paneles específicos. El primero será “El futuro en tiempo presente: jóvenes y política”, con la participación de intendentes, legisladores y dirigentes como Esteban Allasino, Leonel Chiarella, Gastón Granados, Juan Manuel López y Nicolás Pakgojz. Luego llegará el panel “La agenda del Senado de la Nación”, con Bullrich como expositora.
Empleo, empresas y competitividad
El viernes la agenda pondrá el foco sobre la capacidad de la Argentina para generar inversión, productividad y empleo. El futuro del trabajo y el impacto de las nuevas tecnologías ocuparán un lugar central.
Entre los participantes estarán Luciano Laspina, economista y director ejecutivo de CIPPEC; Diego García, ejecutivo del sector turístico; Alejandro Gorodisch, presidente de Farmacity; y Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina.
La mirada empresarial tendrá otro de sus momentos centrales con Ryan McInerney, CEO de Visa, y con representantes de compañías de distintos sectores que participarán del panel “Empresas en primera persona”.
Allí estarán Rosana Cordero, CEO de Cordero; Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol; Salvador Muñoz, presidente de Hijos de Salvador Muñoz; Christian Otero, cofundador de Lucciano’s; y María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva de Newmont Argentina.
Los debates pondrán sobre la mesa cuestiones como costos, infraestructura, sistema tributario, transformación productiva e inserción internacional.
La jornada también incluirá conversaciones sobre nuevas formas de influencia, sostenibilidad y experiencias internacionales. Participarán Cristian Jerónimo, dirigente de la CGT; María Migliore, especialista en innovación social; Diego Leuco, periodista y director de contenidos; Charly Alberti, músico y activista ambiental; y Esteban Klor, académico especializado en economía israelí. El cierre estará a cargo de Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.
Pero detrás de la agenda oficial también habrá otra conversación: cuánto margen tiene el gobierno de Milei para sostener su programa económico mientras aparecen señales de enfriamiento de la actividad. La caída del 2,9% registrada en julio y el recorte de JP Morgan sobre su previsión de crecimiento para 2026, que pasó del 2,7% al 1,5%, instalaron nuevas dudas entre analistas y operadores. En Mar del Plata, donde se concentrará buena parte del empresariado, esas cifras formarán parte del clima de un Coloquio que oficialmente buscará discutir cómo convertir la estabilidad en inversión y crecimiento de largo plazo.
Durante tres días, "La Feliz" volverá a recibir a buena parte del empresariado argentino junto con dirigentes políticos, especialistas y referentes de distintos ámbitos. Esta vez, con una postal particular: mientras el “círculo rojo” estará en Mar del Plata, las principales figuras económicas del Gobierno participarán a distancia desde París.