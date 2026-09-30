Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Edición 62: IDEA pone primera en MDQ con Milei desde París

Durante tres días, el tradicional foro empresario reunirá en el Sheraton a referentes de la política, la economía y el mundo de los negocios. Desde Francia, donde se encuentra por su agenda, el presidente participará de forma virtual este miércoles.

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