Volver | La Tecla Municipios 29 de septiembre de 2026 POR DECRETO

Controvertido aumento de tasas en un municipio camporista: 33% en lo que va del año

Maximiliano Wesner, el intendente de Olavarría, decretó un aumento del 14% en los gravámenes municipales. La oposición cuestionó la medida.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.