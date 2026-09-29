Controvertido aumento de tasas en un municipio camporista: 33% en lo que va del año

Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, volvió a quedar en la lupa por un aumento de tasas por decreto, que llevó el incremento en lo que va del año al 33,5%.
Wesner, de filiación camporista, dictaminó una suba de las tasas municipales, a partir de septiembre, del 14,58%, basado en un informe de la Secretaría de Hacienda del municipio.
Con el decreto firmado por el alcalde, el importe mínimo de los gravámenes municipales que deben pagar los vecinos olavarrienses sufrió un 33,5% de aumento en lo que va del año.
La medida fue criticada por la oposición, que ya había salido al cruce del intendente por una tasa a la generación de electricidad por mecanismos eólicos, y que fue bautizada como “impuesto al viento”.
Los bloques opositores incluso recurrieron al Tribunal de Cuentas bonaerense para dejar sin efecto la ordenanza que crea el nuevo tributo.
Ahora, la bancada de La Libertad Avanza (LLA) salió a atacar el decreto que dispone un nuevo aumento de las tasas.
“¿Hasta cuándo el vecino va a seguir pagando más sin recibir los resultados que se prometieron? Frente a cada reclamo, la respuesta parece ser la misma: más recaudación y más gasto municipal”, señalaron los ediles libertarios.
“Más recaudación no significa mejores resultados”, añadieron. “Menos gasto improductivo, menos presión sobre el contribuyente y más cumplimiento de las promesas”.