Millonaria licitación en Lanús para renovar una cancha de hockey

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El intendente de Lanús, Julián Álvarez, está dispuesto a gastar casi 700 millones de pesos en renovar una cancha de hockey. Más precisamente, unos 680 millones, que es el monto de una licitación lanzada por el municipio para ese fin.
Se trata de la licitación 29/2026, por la que la comuna convoca a empresas a presentar ofertas para la “renovación integral” de la cancha de hockey existente en el Parque Central Las Colonias, en la localidad de Remedios de Escalada, Lanús Este.
Los trabajos a realizar comprenden el retiro de la carpeta de césped sintético, el movimiento de suelos, la colocación de una manta geotextil, la construcción de un cordón perimetral de hormigón y la preparación final de la superficie.
La compañía que se alce con la licitación también deberá instalar una base amortiguadora (shockpad) y césped sintético específico para hockey; demarcar las zonas deportivas con césped blanco, y rellenar el área con arena.
Además, tendrá que realizar toda la instalación eléctrica para la iluminación de la cancha, el sistema de drenaje y el cerco reglamentario.
El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 120 días (cuatro meses), y se requiere su conservación durante 365 días (un año).