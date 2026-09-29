Volver | La Tecla Municipios 29 de septiembre de 2026 CASI 700 MILLONES

Millonaria licitación en Lanús para renovar una cancha de hockey

El municipio que gobierna Julián Álvarez lanzó un llamado para la “renovación integral” de una cancha existente, con un presupuesto de algo más de 680 millones de pesos.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.