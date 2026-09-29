Cómo será el cierre del hospital de Melchor Romero

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El cierre del histórico hospital neuropsiquiátrico Alejandro Korn, que dejará de funcionar a fin de año, refleja el cambio que se dio en los últimos años en el modo de abordar la salud mental.
La decisión del gobierno bonaerense implicará que a los pacientes se les darán casas para que puedan vivir. Serán 30 unidades habitacionales, y son parte de un total de 175 que forman parte de un nuevo barrio en las afueras de La Plata, que la Provincia destinará a distintos fines.
Las unidades pensadas para alojar a los pacientes que aún quedan internados en el hospital son casas de dos dormitorios y también edificios de diez habitaciones que alojarán dispositivos de salud mental. Es decir, no todos los pacientes quedarán en la misma situación.
Las unidades habitacionales están en un complejo de cuatro manzanas que se extiende entre las calles 171 y 173, en un sentido, y 524 y 526, en el otro. Son terrenos pertenecientes al propio hospital, que se edificó en un terreno de 80 hectáreas, y que en su origen también tenía un área destinada a la explotación agrícola.
Ubicado en la localidad de Melchor Romero, en las afueras de La Plata, el hospital especializado en afecciones mentales fue fundado en 1883, cuando regía el paradigma de manicomialización, y la práctica más corriente era mantener internadas a las personas con ese tipo de afecciones.
Sin embargo, cuando Alejandro Korn tomó la dirección, implementó el por entonces innovador sistema de “puertas abiertas”.
La ministra de Hábitat del gobierno bonaerense, Silvina Batakis, dijo que el proyecto se inició en 2013, luego de la trágica y recordada inundación de La Plata.
Además de los pacientes actuales de la institución mental, también irán a vivir allí mujeres que fueron víctimas de violencia de género y que se encuentran amparadas por el programa provincial “Ellas Hacen”.