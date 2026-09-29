Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 MEDIDA DE FUERZA

ATE le hace paro a Kicillof: marchan contra la precarización laboral y los pases a planta

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizará un paro de actividades el próximo 7 de octubre, en el marco de una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales de los trabajadores estatales y el financiamiento del Estado bonaerense.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.