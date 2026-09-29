ATE le hace paro a Kicillof: marchan contra la precarización laboral y los pases a planta
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires realizará un paro de actividades el próximo 7 de octubre, en el marco de una serie de reclamos vinculados con las condiciones laborales de los trabajadores estatales y el financiamiento del Estado bonaerense.
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Uno de los principales ejes de la medida de fuerza será el pedido para avanzar en la creación de los cargos necesarios para terminar con las distintas formas de precarización laboral dentro de la administración provincial. En ese sentido, el gremio exige que quienes actualmente se desempeñan bajo modalidades de contratación precarias puedan acceder a la planta permanente, incluyendo a becarios y trabajadores alcanzados por otros vínculos laborales de carácter transitorio.
Desde ATE también cuestionaron el impacto que tienen sobre las provincias las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno nacional de Javier Milei y plantearon que el Presupuesto bonaerense debe contemplar partidas suficientes para sostener los derechos laborales, fortalecer el Estado y garantizar el funcionamiento de las políticas públicas.
Otro de los puntos incluidos en el reclamo está relacionado con el esquema tributario. El sindicato propone avanzar hacia una mayor progresividad, con un incremento de la carga impositiva sobre los sectores con mayor capacidad contributiva. Según la organización, esos fondos deberían contribuir a recuperar y mejorar los salarios de los trabajadores estatales bonaerenses.
Salarios municipales y carrera administrativa
El planteo gremial también alcanza a los trabajadores municipales. ATE reclama que se destinen mayores recursos para poner en funcionamiento el Consejo del Salario Municipal, al que considera una herramienta necesaria para institucionalizar la discusión salarial y avanzar en una mejora de las condiciones laborales del sector.
En paralelo, el sindicato pide fortalecer la carrera administrativa dentro del Estado provincial y avanzar en la elaboración e implementación plena de un Convenio Colectivo de Trabajo que establezca mayores garantías en materia de estabilidad, derechos y condiciones laborales.
A estos reclamos se suma el pedido de un boleto gratuito para los trabajadores estatales de las áreas de Educación y Salud, bajo el argumento de que se trata de actividades esenciales y que el costo del transporte representa un impacto significativo sobre los ingresos de quienes las desempeñan.
Más personal y fortalecimiento de las políticas públicas
ATE también reclama una mayor incorporación de trabajadores en aquellas áreas consideradas críticas dentro de la administración provincial. El objetivo, según el sindicato, es reforzar las capacidades del Estado para sostener las políticas públicas y atender las demandas sociales.
En particular, la organización plantea la necesidad de fortalecer los programas destinados a contener las consecuencias sociales y económicas que, según su interpretación, generan las políticas de ajuste impulsadas por la administración nacional.
De cara al tratamiento del Presupuesto provincial, ATE bonaerense busca instalar así una discusión que exceda las cuestiones salariales y abarque también el financiamiento, la estructura y las condiciones de funcionamiento del Estado.
“El Presupuesto Provincial debe constituir una herramienta para garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales de las y los trabajadores y dar respuesta a las necesidades del conjunto de la sociedad bonaerense”, sostuvo el gremio.