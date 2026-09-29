Volver | La Tecla Municipios 29 de septiembre de 2026 ESTEBAN ECHEVERRÍA

Alivio para jubilados: Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años

El intendente implementará una exención total de impuestos para adultos mayores que cobran el equivalente a dos jubilaciones mínimas o menos y que posean hasta una propiedad.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.