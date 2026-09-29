Apps
Martes, 29 septiembre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Municipios
ESTEBAN ECHEVERRÍA

Alivio para jubilados: Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años

El intendente implementará una exención total de impuestos para adultos mayores que cobran el equivalente a dos jubilaciones mínimas o menos y que posean hasta una propiedad.

Alivio para jubilados: Gray anunció la exención impositiva total para mayores de 75 años
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.


Ante la crisis que atraviesan los adultos mayores a nivel nacional, en Esteban Echeverría lanzaron una respuesta concreta para beneficiar al sector y anunciaron la exención total impositiva para adultos mayores de 75 años: “Frente a la difícil situación que atraviesa nuestro país, que golpea de lleno a los adultos mayores, desde el Municipio decidimos dar una respuesta concreta para aliviar la carga impositiva de quienes más ayuda necesitan”, manifestó el jefe comunal ante el Honorable Concejo Deliberante de Esteban Echeverría.

La exención total impositiva empezará a regir a partir del próximo 1 de enero de 2027 y quedarán incluidas aquellas personas mayores de 75 años cuyos ingresos mensuales totales no superen el monto equivalente a dos haberes jubilatorios mínimos, y que a su vez sean propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño de hasta un único inmueble destinado exclusivamente a su vivienda propia y de ocupación permanente. 

La medida busca aliviar la carga tributaria y ayudar a sostener los ingresos de quienes atraviesan una situación económica cada vez más difícil. Cada contribuyente deberá presentar una declaración jurada acompañada de la documentación respaldatoria que la reglamentación determine.

Los tributos que las jubiladas y los jubilados que se encuadren en esta ordenanza dejarán de pagar, son los siguientes: Tasa por Servicios Generales, Contribución Especial Para Obras Públicas, Contribución Especial Por Servicios Complementarios de Salud y Seguridad, Derechos de Oficina, Patentes de Rodados, Carnet de Conducir, Derechos de Cementerio, Tasa por Servicios Asistenciales y Derechos por Servicios de Tránsito y Transporte.

Asimismo, se condonarán las deudas que, en concepto de Tributo Municipal por la Propiedad, Patentes de Rodados y Derechos de Cementerio, más sus intereses, recargos, multas y gastos devengados, mantengan quienes integran el grupo beneficiario con el Municipio de Esteban Echeverría y no hayan sido abonadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la exención total impositiva anunciada.

La pérdida de poder adquisitivo de quienes cobran la jubilación mínima se refleja en la relación entre sus ingresos y el costo de vida. En octubre de 2026, el haber mínimo será de $435.748,51, mientras que la Canasta Básica Total alcanzó los $519.578 por adulto equivalente en agosto, valor que el INDEC utiliza como referencia para establecer la línea de pobreza.

A esta situación se suma el ajuste sobre organismos y prestaciones destinados a las personas mayores. El desfinanciamiento de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la eliminación de prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) profundizan las dificultades que atraviesa este sector.
 

Volver | La Tecla
Municipios

OTRAS NOTAS

TODO TRABADO
Andrés Sosa

El tren de las reelecciones indefinidas pasa y los intendentes claman por las PASO

Los jefes comunales ven como el tiempo corre y se esfuma de a poco la posibilidad de habilitar más de dos mandatos consecutivos. La interna del peronismo y el rol de los jefes territoriales que buscan ser protagonistas con el sueño de llegar a la gobernación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

“Respuesta jurídica y política”: Diputados se blinda ante la ofensiva judicial por Chocolate

La vuelta de una vieja conocida: Ianina Bak regresó al Ministerio de Producción con nuevo cargo

Qué hacer con las PASO: ¿sí o no?, una decisión costosa

Juan Pablo Allan dio positivo en un test de alcoholemia en Pinamar

Municipios buscan financiamiento: leasing y créditos para sostener obras en distritos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET