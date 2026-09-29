Volver | La Tecla Buenos Aires 29 de septiembre de 2026 INSEGURIDAD

Tolosa pidió seguridad, el oficialismo rechazó el reclamo y quedó expuesto

El Concejo Deliberante de La Plata rechazó un proyecto que solicitaba al Ejecutivo gestionar ante el Ministerio de Seguridad bonaerense medidas para reforzar la prevención del delito en Tolosa. La votación terminó 11 a 11 y la iniciativa no logró avanzar. Quiénes acompañaron y quiénes se opusieron.

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