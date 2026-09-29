Tolosa pidió seguridad, el oficialismo rechazó el reclamo y quedó expuesto
El Concejo Deliberante de La Plata rechazó un proyecto que solicitaba al Ejecutivo gestionar ante el Ministerio de Seguridad bonaerense medidas para reforzar la prevención del delito en Tolosa. La votación terminó 11 a 11 y la iniciativa no logró avanzar. Quiénes acompañaron y quiénes se opusieron.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
La inseguridad volvió a tensionar el escenario político del Concejo Deliberante de La Plata. En la última Sesión Ordinaria, el cuerpo trató un proyecto de resolución que planteaba solicitar al Departamento Ejecutivo que gestionara ante el Ministerio de Seguridad bonaerense medidas destinadas a atender la situación delictiva en Tolosa. La iniciativa había surgido a partir del reclamo de vecinos de la localidad, que vienen reclamando mayor presencia de las fuerzas de seguridad.
El proyecto llegó al recinto en medio de un reclamo que tomó fuerza durante las últimas semanas. La Asamblea Vecinal de Tolosa había llevado el planteo al Concejo y convocado a los frentistas a acompañar el tratamiento de la iniciativa. Entre los pedidos de los vecinos aparece el refuerzo de la presencia de fuerzas de seguridad y, en particular, el reclamo por la intervención de fuerzas federales en la zona
Durante la sesión extraordinaria, la oposición acompañó la propuesta para formalizar el pedido de prevención. Sin embargo, la bancada oficialista bloqueó el proyecto en el recinto, algo que enfureció a los frentistas. El concejal Guillermo Arcadio Bardón solicitó la votación nominal para dejar asentada la posición de cada edil.
Finalmente, la votación terminó empatada. Once concejales votaron a favor y otros once lo hicieron en contra, mientras que hubo dos ausencias. Con ese resultado, el proyecto no consiguió los votos necesarios para avanzar. La definición dejó nuevamente expuestas las diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores en torno a la política de seguridad en la capital bonaerense.
El voto del oficialismo
Los votos negativos correspondieron a Josefina Bolis, Juan Manuel Granillo Fernández, Sol Maluendez, Sergio Resa, Raúl Omar Recavarren, Pablo Poggio, Micaela Maggio, Romina Santana, Matías Laura, Gisella Di Dio y Marcelo Galland. El rechazo estuvo alineado con la posición del oficialismo, que defendió las acciones que lleva adelante la Municipalidad en materia de prevención y seguridad.
Durante el debate, el concejal Juan Manuel Granillo Fernández hizo referencia a las políticas implementadas por la gestión municipal en esta área. Del otro lado, desde la oposición cuestionaron que el cuerpo no acompañara el pedido surgido desde los vecinos. Uno de los que expresó su rechazo fue el concejal y jefe de bloque Guillermo Bardón, quien planteó reparos a la decisión de no avanzar con el reclamo.
La oposición acompañó el pedido
En cambio, quienes votaron a favor fueron Guillermo Arcadio Bardón, María Florencia Barcia, María Florencia Defeo, Juan Pablo Allan, Sabrina Morales, Gastón Álvarez, Soledad Pedernera, Nicolás Luis Morzone, Iván Zanetto, Gustavo Staffolani y Darío Ganduglia. De esta manera, los distintos espacios opositores coincidieron en respaldar el reclamo de los vecinos de Tolosa y pedir una intervención concreta frente a la situación de inseguridad.
La sesión volvió a mostrar así uno de los principales ejes de disputa dentro del Concejo platense. Mientras el oficialismo puso el foco en las herramientas y acciones que desarrolla el Municipio, la oposición insistió en reclamar mayores respuestas y cuestionó la falta de acompañamiento a iniciativas vinculadas con la seguridad. El tema ya había generado cruces en anteriores sesiones del cuerpo.
Un reclamo que sigue abierto
El rechazo del proyecto no significa que el reclamo de los vecinos de Tolosa haya desaparecido de la agenda política. Por el contrario, la seguridad continúa siendo uno de los principales temas de preocupación en distintos barrios de La Plata y el pedido de mayor presencia policial y de fuerzas federales ya había sido planteado anteriormente ante las autoridades.
Con la votación empatada y el proyecto sin avanzar, el Concejo Deliberante dejó expuesto el mapa político frente a uno de los reclamos más sensibles de la ciudad. Mientras los vecinos esperan respuestas concretas, el oficialismo y la oposición volvieron a quedar enfrentados sobre cuál debe ser el rol del Municipio y de la Provincia frente al problema de la inseguridad.