Juana Tinelli blanqueó a su nuevo novio

Juana Tinelli confirmó este fin de semana su romance con Junior Hernández al subir a Instagram las primeras fotos oficiales juntos. Aprovechó el cumpleaños del joven para escribir: “Feliz cumpleaños mi chuno, te elijo todos los días”, junto a postales en las que aparecen abrazados y muy cercanos.



Por su parte, Hernández tiene 20 años y se dedica al rubro gastronómico: maneja food trucks en Tigre y trabaja en el lanzamiento de una marca propia de electrolitos.



Vale mencionar que ya se conocían desde hace tiempo porque él es amigo de la mejor amiga de Juana. Según trascendió, empezaron a salir en mayo, después de que ambos cerraran relaciones anteriores, y llegaron a convivir un tiempo en una casa alquilada en Nordelta.



El blanqueo llega meses después del escándalo que involucró a su ex, Bautista Cuiña. Hasta ahora el vínculo se había mantenido con discreción, con rumores que ya circulaban en la televisión.



Con las fotos y el saludo de cumpleaños, Juana dejó atrás el misterio y mostró en público esta nueva etapa.