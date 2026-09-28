Tiago PZK confirmó su romance con La Joaqui

Tiago PZK oficializó este domingo su relación con La Joaqui al compartir en sus historias de Instagram una foto en la que ambos aparecen tomados de la mano, con ropa deportiva y capucha, al descender de un avión privado.



El posteo cerró semanas de especulaciones y se interpretó de inmediato como la confirmación pública del romance. La Joaqui había anunciado a fines de julio su separación de Luck Ra, tras más de dos años de noviazgo.



Poco después circularon las primeras imágenes juntos, entre ellas una caminata por el Ecoparque de Buenos Aires con las hijas de la cantante. Ella sostuvo que se conocían desde hacía años y que había una historia previa, independiente de su vínculo con el cordobés.



El conflicto se agravó cuando Luck Ra habló con el streamer Coscu. Dijo sentirse “traicionado” porque consideraba a Tiago un amigo cercano, uno de los pocos con los que habló tras el corte. Relató que el rapero le enviaba mensajes de apoyo (“Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien”) que después le resultaron dolorosos, y cuestionó el código de amistad. Aun así, afirmó que no le guardaba rencor a su expareja y que esperaba que fuera feliz.



La Joaqui respondió de forma indirecta con un video en TikTok que usaba un fragmento de Kendrick Lamar sobre manipulación y mentiras. Las reacciones en redes se dividieron entre quienes la respaldaron y quienes criticaron que se involucrara con un amigo de su ex.



La nueva postal de Tiago llega como el cierre más visible de un episodio que mezcló ruptura, amistad y rumores en la escena urbana argentina.