Volver | La Tecla Nacionales 28 de septiembre de 2026 "CAMBIOS ESTRUCTURALES "

Milei negó la recesión y aseguró que no hay salvavidas para “sectores en retroceso”

En una entrevista con Luis Majul, el Presidente negó que exista una recesión, defendió su programa económico y cuestionó a quienes celebran los datos negativos. Además, habló de “30 mil terroristas deportados” y calificó como “disparate” pedir que se salven sectores en retroceso.

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