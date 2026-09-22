Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 LOGRO

Estados Unidos financiaría la exportación de gas argentino

El canciller Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano anunciarían mañana una inversión de 6000 millones de dólares a cargo de bancos estatales y privados.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.