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Martes, 22 septiembre 2026
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Estados Unidos financiaría la exportación de gas argentino

El canciller Quirno y el subsecretario de Estado norteamericano anunciarían mañana una inversión de 6000 millones de dólares a cargo de bancos estatales y privados.

Estados Unidos financiaría la exportación de gas argentino
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El canciller argentino, Pablo Quirno, y el subsecretario de Estado norteamericano, Chris Landau, anunciarían mañana una importante inversión destinada a facilitar las exportaciones de gas y otras materias primas desde la Argentina.

Como parte de la agenda del presidente argentino, Javier Milei, en los Estados Unidos, se habría llegado a un acuerdo para una inversión de 6000 millones de dólares a cargo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos (EXIM Bank) y entidades financieras privadas del país del Norte.

Esos fondos estarían destinados a financiar Argentina LNG, un proyecto multinacional entre nuestro país y empresas italianas y emiratíes, para realizar inversiones que potencien el flujo de exportaciones desde la Argentina.

Quirno y Landau serían los encargados de anunciar mañana la noticia en el Consulado argentino en New York, junto a la jefa comercial del EXIM Bank, Sarah Whitten; el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín; el cónsul, Gerardo Díaz Bartolomé, y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

El representante argentino y el estadouniense firmarían el convenio bilateral mañana mismo, en la sede del Consulado.
 

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