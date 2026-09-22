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EN LA GRAN MANZANA

Kicillof en New York: reunión con empresarios y críticas a Milei

El Gobernador, que coincide en el país del Norte con el Presidente (aunque no se encontrarán), dialogó con inversores y también con académicos.

Kicillof en New York: reunión con empresarios y críticas a Milei
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inició hoy su agenda en los Estados Unidos con una reunión con empresarios e inversores en la ciudad de New York y, también en la Gran Manzana, participó de una charla con académicos, en la que virtió críticas hacia el presidente de la Nación, Javier Milei.

En su encuentro con los hombres de negocios, provenientes del sector energético, minero, petrolero y biotecnológico, entre otros, el mandatario bonaerense enfatizó las oportunidades que representa la Provincia en términos de desarrollo productivo, innovación e infraestructura.

Lo acompañaron el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, y el de Economía, Pablo López, así como la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Además, Kicillof fue uno de los oradores de un evento realizado en la universidad The New School, que organizó el Observatorio de América Latina, sobre el futuro de la democracia y la política pogresista en el subcontinente. Allí dialogó con representantes del mundo académico.

“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, dijo el Gobernador en su discurso. “Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”.

En ese evento, lo acompañaron Bianco, Nicolini y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

El propio Milei también se encuentra en los Estados Unidos, donde participó de una actividad junto al presidente norteamericano, Donald Trump. El mandatario argentino no se encontrará con Kicillof, con quien mantiene un enfrentamiento político.
 

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