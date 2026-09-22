Volver | La Tecla Buenos Aires 22 de septiembre de 2026 EN LA GRAN MANZANA

Kicillof en New York: reunión con empresarios y críticas a Milei

El Gobernador, que coincide en el país del Norte con el Presidente (aunque no se encontrarán), dialogó con inversores y también con académicos.

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