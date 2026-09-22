Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 RECALCULANDO

El gobierno dio marcha atrás con los recortes en discapacidad

El Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley que revierte casi todas las reformas contempladas en el Presupuesto 2027. Así, se asegura el apoyo de los bloques aliados, tras el enfático rechazo de Bullrich, que incluso trató de mentiroso a Santilli.

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