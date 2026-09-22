El gobierno dio marcha atrás con los recortes en discapacidad
El Ejecutivo presentó un nuevo proyecto de ley que revierte casi todas las reformas contempladas en el Presupuesto 2027. Así, se asegura el apoyo de los bloques aliados, tras el enfático rechazo de Bullrich, que incluso trató de mentiroso a Santilli.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El gobierno de Javier Milei presentó hoy un nuevo proyecto de Ley de Discapacidad, que revierte casi todos los recortes que se anunciaban en el texto del Presupuesto 2027 enviado al Congreso.
La iniciativa mantiene la pensión por discapacidad que se eliminaba en el proyecto de presupuesto y también la actualización por inflación. También se dispone que no se perderá el beneficio si se consigue un trabajo formal, hasta un tope de remuneración. También otorga un beneficio fiscal a los empleadores.
Otros aspectos que se mantienen son el nomenclador de prestaciones para las personas discapacitadas y el arancel unificado. La eliminación de ambas cosas en el Presupuesto había provocado una fuerte reacción por parte de la comunidad.
En cuanto al financiamiento, la iniciativa incluye una especie de seguro que consiste en que las partidas asignadas al área no pueden ser inferiores a las del año anterior, en términos reales (es decir, considerando el efecto de la inflación).
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó el proyecto oficial en una reunión con los jefes de las bancadas aliadas al gobierno.
El oficialismo exhibió como un avance el hecho de que el nuevo proyecto ya no es de una “ley de emergencia” en discapacidad, sino una norma de carácter permanente para esa área. Pero el retroceso respecto de lo enviado al Congreso hace sólo unos días es notorio.
Marca, también, una victoria para los propios discapacitados, sus familias y las organizaciones que se sumaron a su reclamo contra los recortes.
Los recortes en el área de discapacidad incluidos en el Presupuesto habían provocado la ira de Patricia Bullrich, la titular del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado de la Nación, quien afirmó que nadie le había avisado que el gobierno insistiría con el ajuste luego de la fuerte oposición social y política que ya había generado.
El jefe del gabinete nacional, Diego Santilli, le salió al cruce afirmando que el tema se había hablado en la reunión de la mesa política del gobierno, pero que ella se había ido antes. Pero Bullrich lo acusó de mentir.
La tensión suscitada por la intransigencia de la senadora número 1 del oficialismo puede haber disparado la elaboración apresurada del nuevo proyecto, que deshace casi todo lo que la irritó (según se desprende de sus palabras) en primer lugar.