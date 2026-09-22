Volver | La Tecla Nacionales 22 de septiembre de 2026 VIENE LEÓN

Confirmaron el feriado por la visita del Papa: ¿qué día?

El Sumo Pontífice visitará la Argentina en noviembre. Dará una misa en Luján y pasará por Córdoba y la Capital Federal. También recorrerá el Cottolengo Don Orione. El gobierno de Javier Milei ratificó que uno de los días de la visita será no laborable. Enterate de cuál.

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