Confirmaron el feriado por la visita del Papa: ¿qué día?
El Sumo Pontífice visitará la Argentina en noviembre. Dará una misa en Luján y pasará por Córdoba y la Capital Federal. También recorrerá el Cottolengo Don Orione. El gobierno de Javier Milei ratificó que uno de los días de la visita será no laborable. Enterate de cuál.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
El gobierno nacional confirmó que en noviembre habrá un día feriado por un acontecimiento extraordinario para la Argentina: la visita del Papa León XIV.
La fecha no laborable será el 9 de ese mes, día siguiente al de la llegada del líder mundial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y regirá en todo el país.
Robert Prevost (nombre de nacimiento del Sumo Pontífice) arribará a tierra argentina el 8 de noviembre, que será domingo. El lunes, por decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, será feriado.
Se trata de uno de los días más importantes de su recorrido, porque en esa fecha visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en el partido bonaerense de Almirante Brown, y visitará la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
La declaración del feriado para esa fecha apunta a facilitar el movimiento de fieles que quieran participar de las actividades de León ese día.
El martes 10 de noviembre, Prevost hollará suelo cordobés, pero sólo por unas horas: dará una misa, departirá con representantes eclesiásticos y volverá a la Capital Federal, para compartir una vigilia con jóvenes.
El cierre del paso del Papa por la Argentina será el miércoles 11. Ese día visitará la cárcel de Devoto e irá a Luján para dar una misa frente a la Basílica. Será el momento culminante de su itinerario argentino.
Luego, León XIV se dirigirá al aeropuerto de Ezeiza, donde tomará un avión hacia Perú, la siguiente escala en su gira latinoamericana.