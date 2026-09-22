Celebridades que transformaron sus pasatiempos en negocios, libros y trofeos

La fama suele reducirse a premieres, giras y contratos. Fuera de ese circuito, varios artistas dedican años, a veces décadas, a oficios que poco tienen que ver con su imagen pública. Algunos convirtieron esas aficiones en empresas; otros las mantienen como refugio o como campo de competencia.



Keanu Reeves cofundó en 2011 Arch Motorcycle con el constructor Gard Hollinger y participa en el diseño de motocicletas de alto rendimiento.



Tom Hanks colecciona máquinas de escribir desde 1978; esa afición inspiró su libro de relatos Uncommon Type (2017).



Beyoncé reveló en 2020 que mantiene dos colmenas con decenas de miles de abejas, capaces de producir cientos de frascos de miel al año.En el terreno físico y competitivo, Tom Hardy ha ganado torneos de jiu-jitsu brasileño.



Mike Tyson, cuya relación con las palomas empezó en la infancia en Brooklyn, ha dicho que posee cientos de aves, quizá cerca de mil, en distintos puntos de Estados Unidos y que lleva más tiempo con ellas que con el boxeo.El juego aparece con fuerza en varios casos.



Vin Diesel practica Dungeons & Dragons desde joven; ha usado esa lógica de construcción de mundos en su trabajo actoral y llegó a inspirar The Last Witch Hunter en un personaje de sus partidas.



Tobey Maguire se tomó el póker en serio durante el auge de los años 2000: cobró premios en eventos en vivo, ganó un invitacional en 2004 y organizó partidas privadas de altas apuestas en Hollywood.



Post Malone es un jugador reconocido de Magic: The Gathering; ha pagado cerca de 800.000 dólares por un Black Lotus firmado y unos 2 millones por el ejemplar único de The One Ring, que ha llegado a usar en partidas reales.



Jim Carrey pinta y dibuja de forma constante desde hace más de una década; ha expuesto obra y ha descrito el lienzo como un espacio de control que no le da el cine.



Brad Pitt combina arquitectura (ha colaborado con estudios, restaurado espacios y desarrollado mobiliario) con cerámica; ha mostrado piezas en exposiciones.



Eminem dibuja desde joven y ha publicado bocetos de superhéroes de Marvel en su autobiografía The Way I Am.



Billie Eilish aprendió ukelele a los seis años, escribió sus primeras canciones en ese instrumento.