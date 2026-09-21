Mirtha Legrand evoluciona bien y permanece en observación

Mirtha Legrand volvió a ser internada. La conductora de 99 años ingresó el viernes por la tarde al sanatorio Mater Dei por un cuadro compatible con neumopatía y deberá permanecer bajo cuidados médicos, a menos de una semana de haber recibido el alta de una internación previa por un problema respiratorio bronquial y un proceso gripal.



El último comunicado del director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, señala que “continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado” y que seguirá con el tratamiento específico y los controles necesarios. También indica que recibió la visita de sus familiares más cercanos. De no mediar cambios, el próximo parte se emitirá el miércoles.



Según allegados, Legrand pasó una buena noche y ya se encuentra en una habitación común. En las primeras horas de esta nueva internación había sido derivada a terapia intensiva, no tanto por gravedad, sino para mantenerla tranquila, aislada y con visitas restringidas.El parte del viernes había informado que ingresó “por presentar un cuadro compatible con neumopatía” y que quedaba internada para estudios, tratamiento y controles.



El comunicado previo, al momento del alta del domingo anterior, había indicado que continuaría la recuperación en su casa.



Juana Viale volvió a conducir La noche de Mirtha. Ante las cámaras, dijo: “Otro sábado que estoy acá acompañándolos mientras la abuela se termina de recuperar”. La nieta ya la había reemplazado la semana anterior, cuando Legrand no grabó por recomendación médica.