Adorni justificó sus bienes y cuestionó las sospechas sobre su patrimonio

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El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia su descargo patrimonial para responder a la acusación por presunto enriquecimiento ilícito. A través de sus abogados, el funcionario aportó documentación y solicitó que se tenga por justificado el origen de sus bienes.
En el escrito presentado ante el fiscal, la defensa pidió que se tenga por contestado "en tiempo y forma" el requerimiento de justificación patrimonial realizado a Adorni. Además, acompañó documentación y ofreció nuevas pruebas para respaldar la explicación sobre la evolución de su patrimonio.
Los abogados también plantearon sus argumentos jurídicos y cuestionaron las inconsistencias del cuadro indiciario utilizado en la investigación. En ese marco, formularon una reserva del caso federal ante una eventual continuidad del expediente.
Como principal pedido, la defensa solicitó que se determine que la procedencia del patrimonio de Adorni se encuentra "razonablemente justificada", en los términos del artículo 268 inciso 2 del Código Penal, que contempla el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.
De manera subsidiaria, planteó que, si alguna de las diferencias detectadas respondiera a cuestiones de naturaleza tributaria y no a un incremento patrimonial injustificado, el caso sea remitido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y/o a la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
Según la presentación, ese eventual escenario excedería la competencia de la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional y el objeto de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.