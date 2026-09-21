Volver | La Tecla Nacionales 21 de septiembre de 2026 JUDICIALES

Adorni justificó sus bienes y cuestionó las sospechas sobre su patrimonio

El exjefe de Gabinete aportó documentación para justificar el origen de sus bienes y pidió que se considere acreditada la procedencia de su patrimonio.

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