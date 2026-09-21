Murió Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

El escritor y director Jorge Zuhair Jury murió este lunes a los 89 años. Hermano de Leonardo Favio, fue su socio creativo y uno de los nombres fundamentales detrás de varias películas centrales del cine argentino.



Nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, en 1937, Jury aportó relatos y guiones a títulos como Crónica de un niño solo, El dependiente y Gatica, el Mono.



Junto a Favio armó una de las duplas más influyentes de la cinematografía hispanoamericana.



También tuvo carrera propia como director, con filmes como El fantástico mundo de la María Montiel y El piano mudo.



A lo largo de su trayectoria recibió premios Cóndor de Plata y reconocimiento por su aporte a las letras y al cine nacional.