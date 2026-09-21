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“Ya llegó el hombre que pedí”: el polémico video de la China Suárez

La actriz y el futbolista compartieron un video en redes tras coincidir con Benjamín Vicuña en un torneo de fútbol de su hijo Amancio. El clip, grabado en movimiento y con una canción de Dua Lipa, generó críticas y recuerdos

“Ya llegó el hombre que pedí”: el polémico video de la China Suárez
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La China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a coincidir el fin de semana en un campeonato de fútbol de su hijo Amancio.

Después de acompañar al nene, la actriz subió a Instagram un video con su novio, Mauro Icardi, que no pasó desapercibido.

En las imágenes se ve a Suárez sacando media cuerpo por la ventanilla del auto mientras Icardi maneja. El clip termina con un beso de la pareja. Como banda sonora eligió Training Season, de Dua Lipa, un tema que habla de buscar a alguien a quien entregarle el corazón después de haber sufrido.

En el posteo escribió: “Evidentemente manifesté bien. Nadie fue obligado a hacer este video”. Y en el propio video agregó: “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí”.Los comentarios no tardaron en llegar.

Varios usuarios recordaron el inicio de la relación y el escándalo con Wanda Nara: “El hombre que robaste”, “¿Llegó o te lo robaste?”, “¿Manifestar? Lo robaste, hermana”.Mientras tanto, el futuro futbolístico de Icardi sigue sin definirse luego de su salida del Galatasaray.

En paralelo, Wanda Nara volvió a apuntar de manera indirecta. En un evento en La Rural, al sumarse a una videollamada de un desconocido, bromeó: “Hola, estoy acá con tu marido. Quedate tranquila, que no robo maridos”. El comentario fue leído como un palito dirigido a la China.

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