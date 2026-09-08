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Messi y Lautaro, entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026

France Football incluyó a los dos argentinos en la lista oficial. Messi llega desde Inter Miami y un Mundial destacado. Lautaro, desde el Inter. La gala será el 26 de octubre en Londres

Messi y Lautaro, entre los 30 nominados al Balón de Oro 2026
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France Football confirmó a los 30 candidatos al Balón de Oro 2026 y la Argentina tiene doble presencia: Lionel Messi y Lautaro Martínez. Son los dos nombres propios del anuncio para el fútbol local.

Por su parte, Messi vuelve a aparecer en la carrera por el premio que más veces ganó en la historia. Lo hace desde Inter Miami, en la MLS, y con el respaldo de un Mundial 2026 que Olé describe como tremendo. Su inclusión también marca el nuevo criterio de France Football: ya no es obligatorio jugar en Europa para estar en la nómina.

Asimismo, Lautaro Martínez entra por su temporada en el Inter de Italia y, sobre todo, por otra gran Copa del Mundo. El delantero suma así su nombre a una lista en la que también figuran Mbappé, Haaland, Yamal, Bellingham, Kane y el último ganador, Ousmane Dembélé.

Vale mencionar que la gala será el lunes 26 de octubre, a las 16 de la Argentina, en el Palladium de Londres. Además del Balón de Oro, se entregarán el premio al mejor entrenador y el resto de los galardones de la noche.

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