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Tini habló sobre salud mental en pleno show

Durante su recital en Monterrey, la cantante compartió un emotivo mensaje sobre la importancia de pedir ayuda, agradeció el apoyo de sus amigos

Tini habló sobre salud mental en pleno show
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Tini Stoessel protagonizó uno de los momentos más emotivos de su presentación en Monterrey al detener el show para hablar sobre la salud mental y enviar un mensaje de acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles.

Frente a miles de fanáticos, la artista recordó que todas las personas enfrentan procesos personales en distintos momentos de la vida y remarcó que pedir ayuda no debe ser motivo de vergüenza. “No se sientan locos y déjense ayudar”, expresó desde el escenario.

La cantante también reflexionó sobre los prejuicios que todavía existen alrededor de estos temas y sostuvo que hablar de salud mental continúa siendo un tabú para muchas personas. En ese contexto, destacó la importancia de apoyarse en el entorno cercano y agradeció el acompañamiento que recibió de sus amigos durante sus propios momentos difíciles.

El mensaje fue recibido con una ovación del público y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de seguidores destacaron la sinceridad de sus palabras y valoraron que utilizara un escenario multitudinario para promover la importancia del cuidado de la salud mental.

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